Nigeria: 1000 jours de captivité pour les lycéennes de Chibok

Ce dimanche, cela fait 1000 jours que 276 jeunes filles de Chibok, une localité de l'Etat du Borno, au nord-est du Nigeria, étaient prises en otage lors d'un raid sur leur lycée. Des hommes appartenant au Groupe sunnite pour la prédication et le djihad, dit « Boko Haram », les avaient enlevées dans la nuit du 14 au 15 avril 2014. Cinquante-sept se sont échappées le même jour. Vingt-quatre ont pu se libérer ou ont été libérées par l'armée nigériane et des civils volontaires. La dernière en date, Rakiya Abubakar, a été retrouvée avec son bébé à Damboa jeudi dernier. Depuis de deux ans et demi, un collectif accompagne et soutient les familles.

