Sénégal: Une chaîne Youtube pour contrer l'extrémisme religieux

Ces vidéos parlent aussi aux jeunes filles et aux mères, cibles des jihadistes. C'est ce qu'explique la sociologue Fatou Sarr Sow, spécialiste des genres. « Ils sont même leurs propres structures de santé ici, dans laquelle ils disent que ce sont les lois islamiques qu'il faut respecter ; ils ont leurs propres structures scolaires. Comme les mères ne sont pas éduquées, elles n'interrogent pas leurs enfants pour savoir ce qu'ils ont appris dans ces écoles. Chaque femme appartient à un réseau. L'utilisation de ce réseau peut permettre de réutiliser ce qu'il y a sur youtube... ». Il reste désormais à investir les autres médias et réseaux sociaux.

Une chaîne YouTube pour contrer l'extrémisme religieux. C'est l'idée qu'a eue le Timbuktu Institute, observatoire du radicalisme et des conflits religieux basé à Dakar, au Sénégal. Ce centre de recherche croit à la prévention et à l'éducation pour empêcher les jeunes de se radicaliser. Et veut utiliser les mêmes moyens que les jihadistes, très présents sur le net, pour espérer avoir un impact.

