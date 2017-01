Ile Maurice: Cité Florida - Coups de samouraï entre voisins

La police est à ses trousses. Bruno Jean, 25 ans, est soupçonné d'avoir agressé son voisin à coups de samouraï dans la soirée de vendredi. Qui plus est, il serait reparti avec une chaîne en or après cette violente altercation. La victime, Ronaldo Guillaume, 39 ans, est admise à l'hôpital SSRN, Pamplemousses. Blessée aux mains, à la tête et à l'épaule, elle a dû subir une intervention chirurgicale.

Chez la famille Guillaume, à cité Florida, Baie-du-Tombeau, le choc est évident. Les proches de Ronaldo, peintre de son état, se sont réunis dans la maison familiale. Des traces de l'agression sont toujours visibles. La mère du trentenaire nous montre même les vêtements qu'il portait, maculés de sang.

C'est vers 19 h 30 que l'incident s'est produit, vendredi. Dorryannick, la sœur de Ronaldo, se douchait pendant que son frère était à la merci de son assaillant. «J'ai entendu les voisins crier. Je suis sortie aussitôt que j'ai pu et j'ai vu que Bruno tabassait mon frère. Je l'ai supplié pour qu'il le laisse tranquille. Et là, j'ai vu du sang et l'arme», raconte cette dernière. Dans sa mémoire, tout est encore frais. Les voisins, selon elle, avaient reçu des menaces pour éviter qu'ils ne viennent porter secours à la victime. «C'est finalement en voyant son état qu'un voisin a proposé de l'emmener à l'hôpital», souligne-t-elle.

À quelques mètres de la maison des Guillaume, chez les Jean, l'histoire de l'agression est tout autre. «Piti-la (NdlR, la victime) ti pé rod lager ek Bruno dépi de-trwa zour. Li ti pé kriyé li 'figir lamok' ek ménas pou met difé dan lakaz. Vandrédi aswar, Bruno inn al get li pou koz ek li, linn tir samouray ek Bruno. Dan Bruno pé défann li, Ronaldo inn blésé», soutient l'oncle du suspect. D'ajouter que ce dernier est d'ordinaire quelqu'un de calme.