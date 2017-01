Cameroun: Décès de Monique Koumatekel - L'affaire qui ébranla la République

L'Organisation non gouvernementale internationale Urgences Panafricanistes (URPANAF) remercie la société… Plus »

L'opinion semble accorder plus de crédit à cette dernière version au regard des images qui ont fait le tour de la toile aussi bien sur le plan national qu'international. D'où la mobilisation observée au lendemain de ce drame. Hommes politiques, acteurs de la société civile et citadins de Douala se sont levés comme un seul homme pour réclamer la vérité, la tête du ministre camerounais de la Santé, André Mama Fouda, le directeur de l'hôpital Laquintinie. Aussi, exigeaient les manifestants, une meilleure prise en charge des malades dans les formations hospitalières publiques.

La nouvelle se répand rapidement. Provoquant une vive émotion et de l'indignation au sein de la population. Très vite, le personnel médical de l'hôpital est mis en cause. Accusé de négligence, d'inhumanité, de cupidité.

