Afrique: Patrice Talon réalise en8 mois ce que les Chefs d' Etats de la CEMAC ne font pas en 136 ans

En 8 mois, TALON a réformé l'agriculture et a désigné des chefs lieux de départements, pendant que Paul BIYA, incapable de réaliser la décentralisation depuis 20 ans, est actuellement embourbé dans les revendications de fédéralisme et d'indépendance dans les régions anglophones.

En 8 mois, TALON a assaini les finances publiques. Il a annulé 20 décrets signés par son prédécesseur qui accordait les primes aux directeurs des cabinets et secrétaires généraux. Il a réduit les cortèges présidentiels et roule à bord de ses deux véhicules personnels.

À peine arrivé au pouvoir le 6 avril 2016, TALON a créé le Conseil National de l' Éducation. Le programme scolaire a été revu pour s' adapter au développement. La pré -rentrée scolaire a été subventionnée à plus de deux milliards de francs CFA. L' université a été restructurée. Les concours frauduleux ont été annulés et réorganisés. La lutte contre les faux diplômes a permis de se débarrasser des fonctionnaires faussaires.

