Cameroun: Yaoundé VI - Le maire Paul Martin Lolo introuvable depuis près de trois mois

L'Organisation non gouvernementale internationale Urgences Panafricanistes (URPANAF) remercie la société… Plus »

Plus loin, un autre agent de la mairie de Yaoundé VI, consent à nous apporter un peu plus d'éclairage. « J'entends que notre maire est malade, et serait allé se faire soigner en Europe. Mais seulement, je sais qu'il a aussi beaucoup de problèmes avec les contribuables de Yaoundé VI, parce qu'il avait confié la collecte de la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique (Otpv) à un prestataire de service ». Et notre source d'ajouter :

Selon des informations obtenues par votre journal, Paul Martin Lolo le maire de Yaoundé VI (Biyem-Assi), a disparu de la circulation depuis plus de deux mois. Approchés par Camer.be, certains employés de la mairie, se montrent cependant prudents avant de nous faire des confidences. « Ce que je sais moi, c'est que le maire n'est pas là depuis plus de deux mois. Nous n'avons à ce sujet aucune information officielle venant de l'exécutif municipal », déclare un agent communal.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.