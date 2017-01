Ile Maurice: Rentrée des classes - Rush hour pour les parents avant le jour-J

Par ailleurs, janvier étant aussi le mois le plus long à tenir, financièrement parlant, plusieurs parents préfèrent attendre que la bourse se refasse une santé. Tout en sachant que le coût du matériel scolaire, de l'uniforme et autres «accessoires» est très élevé, entre Rs 7 000 à Rs 10 000 par enfant. «Là, nous sommes obligés de préparer nos enfants pour l'école, nou finn bizin trasé», lancent des parents rencontrés dans un magasin.

À Jinchi et Petronic, magasins spécialisés dans la vente d'uniformes, une vingtaine d'adultes stressés, accompagnés pour la plupart de leurs enfants, sont venus faire leurs emplettes. C'est le cas de Marie Jessifer et de sa fille Shannon. Pour cette maman, faire son shopping plus tôt était tout simplement impossible. Car elle vient d'accoucher. «C'est plutôt par manque de temps que je m'attaque aux achats à la dernière minute.»

C'était la course contre la montre dans les rues de la capitale, samedi 7 janvier. Pour cause : à la veille de la rentrée des classes, les parents n'avaient toujours pas terminé leurs achats. Si pour quelques-uns le manque de temps est à l'origine de ce retard, d'autres expliquent que c'est l'argent qui leur a fait défaut.

