Cameroun: Gouvernance locale - Les communes tirent peu profit de la coopération décentralisée

Le souhait le plus ardent de toutes les parties prenantes demeure une meilleure appropriation de ce répertoire qui va faciliter l'accès des CTD aux informations relatives à la coopération décentralisée, « afin que dans les prochains jours, on puisse voir germer de plus en plus d'accords de coopération décentralisée », indique Guy Ronel Guemaleu.

Selon Charles Assamba Ongodo, directeur général de la coopération (Dgcoop), au Minepat, il était question au cours de cette rencontre, de vulgariser et mettre à la disposition des élus locaux et autres acteurs de la coopération décentralisée, un répertoire qui recense les opportunités tant au niveau national qu'international, en vue de promouvoir le développement des collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Selon les organisateurs de l'atelier, cette situation trouve sa source dans le manque d'information sur les opportunités de coopération d'une part et l'insuffisance, voire l'absence des moyens nécessaires à la collecte de l'information d'autre part. C'est pour remédier à cette situation et permettre aux communes de tirer beaucoup avantage des opportunités qui leurs sont offertes que le Minepat a réuni les maires de différentes communes du pays à Yaoundé en décembre dernier.

