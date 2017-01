Algérie: Espagne FC Valence - Aymen Abdennour ne compte pas revenir en Ligue 1

« Que l'on parle de toi durant le mercato est quelque chose de bien, cela signifie que beaucoup de clubs s'intéressent à toi, le contraire serait mauvais. Je suis bien à Valence, je ne veux pas fuir, je veux aider l'équipe à retrouver une bonne place en Liga. Si je dois partir, cela dépendra de mon club et dans ce cas j'aimerais aller dans un championnat où je n'ai pas joué. J'ai déjà évolué en Allemagne, en France et en Espagne, donc j'aimerais jouer en Angleterre ou en Italie », a confié l'Aigle de Carthage dans des propos relayés par Tuttosports.

Dans le viseur des dirigeants de l'Olympique de Marseille dont le nouveau projet est en train d'être mis en place, Aymen Abdennour s'est prononcé sur son avenir. Et décidément, le club phocéen ne figure pas dans ses plans. Actuellement en pleine préparation avec la Tunisie pour la CAN 2017, le défenseur du FC Valence ne compte pas quitter son club. Et même s'il changeait d'avis, Abdennour n'a plus envie de revenir en Ligue 1.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.