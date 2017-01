Angola: Les élections doivent être un test de maturité, selon l'évêque Tocoista

Les chefs des associations et de coopératives liées au sous-secteur du café dans les provinces de… Plus »

Il a précisé que cette année, l'église va imprimer une nouvelle dynamique et des méthodes, afin d'être en mesure de faire face aux nouveaux défis liés à l'évangélisation, avec une retraite normale dans le but d'être à l'avant-garde.

«Je profite de cette occasion pour faire appel à tous les politiciens et le grand public à respecter les résultats des élections, ce sera la volonté du peuple exprimée aux urnes, et de se joindre au processus de l'enrôlement électoral », a-t-il souligné.

Prenant la parole, lors de la cérémonie traditionnelle de présentation des vœux de Nouvel An, à sa congrégation, Afonso Nunes a estimé que l'année 2017 sera de nombreux défis, dont le plus important étant la tenue des élections générales.

Luanda — Les élections générales prévues pour cette année devraient être plus une démonstration de maturité du peuple angolais et, dans ce contexte, il est nécessaire que tous les citoyens, indépendamment de leur fonction contrôlent leurs émotions.

