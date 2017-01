Afrique: CAN 2017 - L'Ouganda, la grande curiosité !

De retour en Coupe d'Afrique après près de 40 ans, l' Ouganda se montre impressionnant, d'abords lors des éliminatoires de la messe continentale et ensuite lors des qualificatifs de la Coupe du Monde 2018 en sortant le Togo.

Et ce n'est pas par hasard que les Cranes sont sollicités partout pour les matchs amicaux. Logé dans la poule D du Ghana, du Mali et de l'Egypte, l'Ouganda peut créer la surprise.

Nom : Federation of Uganda Football Associations ( FUFA)

Confédération: CAF

Fondation : Avant 1960

Président : Moses Magogo Hassim

Surnom: Les Cranes de l'Ouganda

Sélectionneur : Milutin Sredojević

Participation à la CAN : 1962 et 1978

Calendrier du premier tour

1ere journée

17 janvier - Groupe D

17h00 Ghana - Ouganda, 17h Port-Gentil

2è journée

21 janvier - Groupe D

20h00 Égypte - Ouganda, à Port-Gentil

3è journée

25 janvier - Groupe D

20h00 Ouganda - Mali, à Oyem

La route vers la CAN 2017

On ne le voyait pas venir ! L'Ouganda a surpris plus d'uns dans son groupe D composé du Burkina Faso, du Botswana et des Comores. Déjà après le tirage au sort, les Etalons étaient considérés comme étant les favoris. Les poulains de Micho ( sélectionneur) ont pris la deuxième place avec 13 points (en égalité avec le Burkina Faso ) pour 4 victoire et un nul.

Historique

Cette phase finale, la 31è édition, sera la troisième participation pour les Ougandais. Depuis 1978, ils ont attendu 2017 pour revenir dans le gotha du football africain. Mais déjà en 1978 ils ont disputé la finale, montrant leur forme athlétique et leur engagement. L'histoire montre également que à chaque participation , les Cranes franchissent les quarts de finale. Lors de leur première participation en 1962, ils avaient disputé les demi-finales et ont terminé à la quatrième place. On verra si pour cette édition l'histoire va se répéter.

La star

La star de cette sélection reste le gardien Denis Onyango. Le goal de Mamelodi Sundowns a été même élu le meilleur joueur africain basé en Afrique de l'année 2016. Il a tout fait cette année en permettant son club de l'Afrique du Sud de remporter la Ligue des Champions d'Afrique et même disputer la Coupe du Monde des Clubs. Il a aidé l'Ouganda à se qualifier pour la CAF 2017 au Gabon, après 39 ans d'attente. Onyango a également été élu gardien pour les onze meilleurs d'Afrique.

Joueur à suivre

Si Geoffrey Massa est l'emblématique capitaine des Cranes de l'Ouganda, le joueur sur qui l'espoir des Ougandais se reposent est bien évidemment Faruku Miya. Sociétaire de Standard de Liège, Miya est l'armes fatale de l'attaque des Cranes. Parti directement du championnat ougandais, dans le club de Vipers SC, il n'a pas eu du mal à s'imposer dans les rangs du club belge. Il a déjà fait son trou en marquant un but. Miya a inscrit 20 buts en 49 apparitions avec Vipers et a été élu Footballeur ougandais de l'année en 2015.

Les 23 pour la CAN 2017

1 - Robert Odongkara (Saint George, Ethiopia), 2 - Joseph Ochaya (KCCA), 3 - Geoffrey Kizito (Than Quang Ninh, Vietnam), 4 - Murushid Juuko (Simba, Tanzania), 5 - Isaac Isinde, 6 - Tony Mawejje (Thotur, Iceland), 7 - Junior Yunus Sentamu (Ilves, Finnland), 8 - Khalid Aucho (Baroka, South Africa), 9 -Geofrey Sserunkuma (KCCA, Uganda), 10 - William Luwagga Kizito (Rio Ave, Portugal), 11- Geoffrey Massa (Baroka, South Africa), 12 - Denis Iguma (Al Ahed, Lebanon), 13 - Moses Oloya (Hanoi T and T, Vietnam), 14 - Nico Wadada Wakiro (Vipers, Uganda), 15 - Godfrey Walusimbi (Gor Mahia, Kenya), 16 - Hassan Mawanda Wasswa (Vipers, Uganda),17 - Faruku Miya (Standard Liege, Belgium), 18 - Denis Onyango (Mamelodi Sundowns, South Africa), 19 - Magoola Salim Omar (El Merriekh, Sudan), 20 - Awany Timothy Dennis (KCCA, Uganda), 21- Muhammad Shaban (Onduparaka, Uganda), 22 - Batambuze Shafik (Tusker, Kenya), 23 - Azira Michael (Colorado Rapids, USA)