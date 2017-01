Ile Maurice: Ritesh, dokter porte-monnaie

De toute façon, «il faut que chacun s'adapte à sa situation géographique. On trouve toujours de bonnes affaires si on cherche. Du côté des grossistes et des usines surtout».

Ritesh, Calculette ambulante pour les intimes, a d'autres «trucs» pour prendre soin de sa précieuse bourse. Pour la lessive, les détergents et autres nettoyants ménagers, il se rend cette fois à l'usine qui fabrique des produits d'une marque très connue, sise à Petite-Rivière. Au rayon des économies : Rs 250, voire plus.

Ainsi, l'économe sur pattes ne passe jamais à côté des brochures publicitaires distribuées gratuitement dans la rue ou insérées dans les journaux. Elles nourrissent sa stratégie mûrement réfléchie. «Cela me permet de comparer les prix pratiqués dans les différents supermarchés. Et puis de connaître les dates où tel ou tel article est en promo.» C'est à ce moment-là qu'il va faire ses courses.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.