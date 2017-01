Cameroun: Remaniement gouvernemental - Elung Paul Che contacté pour être Premier ministre

Ministre délégué auprès du ministre des Finances (Mindel/Minfi), et directeur général (Dg) de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (Csph), l'inspecteur du Trésor prétend-on, a la préférence du chef de l'Etat pour succéder à Philemon Yang.

Il s'appelle très exactement Elung Paul Che, et est inspecteur du Trésor, diplômé de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam). Quelques jours avant le réajustement gouvernemental du 02 octobre 2015, des sources le disaient avoir été contacté pour occuper le poste de Premier ministre. Seulement, ce vendredi haletant-là, l'on apprend qu'Elung Paul Che, est passé Mindel/Minfi.

Dans les salons feutrés et lambris dorés de la capitale, il se dit même que celui qui depuis sa sortie de l'Enam, ne connait qu'une carrière stratosphérique au sein de la haute administration financière camerounaise, boude le poste de ministre délégué auprès du ministre des Finances. Un poste sans portefeuille. Nommé Dg de la Csph le 26 avril 2013, Elung Paul Che conserve tout de même son poste qu'il assume toujours jusqu'à ce jour, cumulativement avec ses fonctions de Mindel/ Minfi.

A propos de cet inexplicable cumul de fonctions, l'on avance qu'Elung Paul Che qui aurait été approché pour occuper le poste de Premier ministre, ne se satisfait d'un poste de Mindel/Minfi. Lui qui dans la trentaine, avait déjà gravi toutes les marches au sein de la haute administration financière. En effet Elung Paul Che (49 ans aujourd'hui), avait successivement été trésorier payeur général des régions du Nord - Ouest et du sud - Ouest, avant de devenir à 37 ans, le plus jeune directeur du Trésor, et plus tard, directeur général du Trésor au ministère des Finances.

Elung Paul Che quitte alors le Cameroun ensuite, et s'envole pour les Etats-Unis d'Amérique où il prend une inscription à l'université de Harvard. A son retour, il est nommé Dg de la très juteuse et laiteuse Csph le 26 avril 2013. Poste qu'il occupe toujours à ce jour cumulativement avec son poste de Mindel/ Minfi.

Et depuis que l'éventualité (indéniable, eu égard à l'élection présidentielle d'octobre 2018) d'un chamboulement plane sur l'actuel gouvernement, le nom d'Elung Paul Che est une fois de plus avancé pour remplacer le Premier ministre Philemon Yang à l'immeuble étoile.

L'on a par ailleurs appris que l'échéance aurait été retardée le 02 octobre 2015, afin de laver l'affront de Philemon Yang par rapport aux ministres qui lui manifestaient beaucoup d'insubordination, à l'instar de l'ex-ministre des Arts et de la Culture, la terrible Ama Tutu Muna qui avait terrassé la Cour suprême du Cameroun, en crachant sur plusieurs de ses décisions qui l'avaient déboutée contre San Mbendé dans la bataille pour le contrôle des droits d'auteur dans l'art musical. Ou encore de l'ex-ministre de l'Agriculture, Essimi Menye.

Plus précisément, il se dit que le maintien de Philemon Yang comme Premier ministre le 02 octobre 2015, avait pour seul but de ne pas le sortir du gouvernement au même moment que les insoumis, histoire de donner un avertissement à tout autre ministre qui aurait la folle idée de toiser le locataire de l'immeuble Etoile. Certains vont même plus loin en subodorant que c'est en compensation du poste sans portefeuille de Mindel/ Minfi, que le président de la République, accepte le cumul de fonctions d'Elung Paul Che, histoire de lui faire bénéficier des avantages pécuniaires y relatifs.

L'arrivée probable d'Elung Paul Che au firmament de la Primature camerounaise, peut en ce moment précis, trouver un climat favorable, à l'aune de la crise qui secoue les deux régions anglophones du pays depuis octobre dernier. Au-delà d'une marginalisation globale dont se disent victimes les deux entités administratives du pays, il n'en demeure pas moins entendu que les ressortissants du Sud- Ouest, s'estiment plus marginalisés encore que leurs voisins de Bamenda.

Le poste de Premier ministre pourrait alors basculer entre les mains d'Elung Paul Che, un anglophone du Sud-ouest, né le 10 octobre 1968 à Tombel (Kupe Manengouba). Chose qui ne serait pas alors un tsunami aux yeux de Mr Elung Che qui depuis même l'aube de sa carrière administrative, ne connait que des strapontins glorieux. Un météore. Un loup aux longues dents que rien décidément n'effraie plus.