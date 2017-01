Algérie: Constantine - Les festivités du nouvel an amazigh drainent grande foule

Une conférence sur la célébration de Yenayer et les origines du calendrier amazigh est programmée durant ces festivités qui seront clôturées par une cérémonie de remise de distinctions aux participants et un concert de musique chaouie.

Constantinoise d'origine mozabite, Malika Khelili Benouh, propose aux visiteurs de déguster le couscous aux légumes et "Tazmit", un gâteau délicieux à base de semoule, miel, noix et beurre de ferme.

Les visiteurs découvriront ainsi tenues traditionnelles des différentes régions, notamment kabyle et chaouie, de vieux bijoux d'argent, des poteries, des ustensiles de dinanderie, ainsi que diverses variétés de gâteaux et mets aux recettes plusieurs fois séculaires.

Quarante-cinq (45) exposants des wilayas citées participent à une riche exposition du patrimoine amazigh, matériel et immatériel, qui restera ouverte aux visiteurs toute une semaine, a indiqué Youcef Daoudi, vice-président de l'association Djoussour pour les arts et le patrimoine, initiatrice de la manifestation.

Placées sous le slogan "De Chichnaq à Massinissa, Constantine le rocher de l'histoire", les festivités du nouvel an berbère 2967 ont débuté avec un grandiose défilé de cavaliers en tenues traditionnelles et associations de "baroudeurs" des wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Khenchela, Batna, Mila et Constantine.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.