Cameroun: Humiliation des enfants camerounais à Malabo - La COMICODI interpelle le Premier Ministre

L'Organisation non gouvernementale internationale Urgences Panafricanistes (URPANAF) remercie la société… Plus »

La Commission a estimé nécessaire de vous rappeler ce dossier, pour un ultime sursaut, et afin de sauver l'honneur de la patrie, l'amour des enfants, le crédit et l'honneur de la nation.

Cette situation déjà trop triste, s'ajoute à une dégradation des intérêts et de l'image du Cameroun, dans un pays voisin en chantier où les autres ont su prendre rapidement pied. Le bilan tout simplement triste, et entraîne le découragement auprès des camerounais.

En effet les enfants ont pour salle de classe, un petit espace insalubre et presque inhabitable de l'ambassade du Cameroun. Et pourtant, depuis cinq mois environ, des missions se sont succédé sur place, dans le cadre d’un projet d’acquisition et de construction d'école aujourd'hui abandonné. Des fonds ont été débloqués, et des tas de correspondances échangées, mais rien n'a bougé. INERTIE, IMPUNITE, HAUTE TRAHISON se mélangent ici. ENQUETE URGENTE.

Monsieur le Premier Ministre,la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination se fait un devoir suprême de patriotisme de rappeler à votre haute attention pour toute action urgente et salutaire, la situation catastrophique que vivent les petits écoliers camerounais à Malabo.

