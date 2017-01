Ile Maurice: Eau - Les réservoirs quasi à sec

La situation dans les réservoirs ne semble guère réjouissante en ce début d'année. Leur taux de remplissage est inférieur à celui qu'ils affichent d'habitude à cette période de l'année. Mare-aux-Vacoas qui est la plus grande réserve d'eau du pays était remplie à 55,2% à jeudi.

Les réservoirs de Midlands, La Ferme et Piton-du-Milieu ne frôlent, eux, pas la barre des 50 %. Pour ce qui est des réserves d'eau de La Nicolière et Mare-Longue, elles affichent 61,2% et 63,5% respectivement.

Du côté de la Central Water Authority (CWA), on affirme que les coupures d'eau dans certaines régions de l'île seront inévitables. «Les coupures d'eau seront entre 4 heures à 9 heures le matin puis dans l'après-midi de 16 heures à 21 heures», explique un officier de la CWA. Les régions les plus concernées sont : Quatre-Bornes, Rose-Hill, Coromandel et les régions avoisinantes. En ce qui concerne les régions du Sud, New-Grove, Rose-Belle et Mahébourg sont les plus affectés.