Algérie: Vingt casemates pour terroristes et trois bombes de fabrication artisanale détruites à Aïn Defla (MDN)

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont appréhendé à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème Région militaire), onze (11) contrebandiers et saisi trois (03) véhicules tout-terrain, des outils de détonation, cinq (05) détecteurs de métaux, deux (02) marteaux piqueurs et 1.500 litres de carburant".

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 07 janvier 2017, vingt (20) casemates pour terroristes, un (01) canon et trois (03) bombes de fabrication artisanale à Aïn Defla (1ère Région militaire)", note la même source.

Alger — Vingt (20) casemates pour terroristes, un canon et trois bombes de fabrication artisanale ont été découverts et détruits par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), samedi à Aïn Defla, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

