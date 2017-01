Cameroun: Zacharie Noah s'est éteint

L'Organisation non gouvernementale internationale Urgences Panafricanistes (URPANAF) remercie la société… Plus »

Avant de voir son fils et son petit-fils atteindre les sommets du sport mondial, Zacharie Noah a lui-même foulé les pelouses au plus haut niveau. Joueur de Saint-Germain puis de Sedan, il avait remporté la Coupe de France en 1961 avec le club ardennais avant de devoir mettre fin à sa carrière en 1963 en raison d'une blessure.

Zacharie Noah n'est plus. Le père de Yannick, capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup et grand-père de Joakim, pivot des Chicago Bull, est décédé à l'âge de 79 ans ce dimanche à Yaoundé (Cameroun).

