Algérie: 2e conférence internationale d'infectiologie d'Oran du 27 au 29 janvier

Oran — La deuxième conférence d'infectiologie d'Oran se tiendra du 27 au 29 janvier en cours sous le thème "thérapeutiques infectieuses: nouveaux défis", à l'initiative du Centre hospitalo-universitaire d'Oran (CHUO), a-t-on appris de la présidente du comité d'organisation.

Cette conférence vise à s'enquérir de toutes les nouveautés en matière de prise en charge des maladies infectieuses, a indiqué le Pr Mouffok, ajoutant que les thérapies anti-infectieuses sont en évolution permanente d'où l'intérêt, selon elle, de ce genre de rencontres qui permettent de mettre à jour les connaissances du personnel médical.

Plus de 400 spécialistes de différents services hospitaliers du pays sont attendus à cette manifestation scientifique aux côtés d'homologues étrangers invités de plusieurs pays dont la France, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Côte d'Ivoire, a indiqué Pr Mouffok, également chef du service des maladies infectieuses au CHU d'Oran.

"Nous attendons plus de 400 participants dont des spécialistes de référence aux niveaux national et international", a-t-elle souligné, ajoutant qu'il s'agit de plusieurs spécialités telles que l'infectiologie, l'hématologie, la réanimation et la microbiologie.

Trois thématiques principales ont été retenues pour les communications orales dont "Les antibiotiques" qui aborderont plusieurs sujets tels que la résistance aux antibiotiques, les infections nosocomiales et la consommation des antibiotiques. L'infection au VIH/Sida et les hépatites virale B et C feront l'objet de deux autres thématiques des communications orales.

Par ailleurs, le Pr. Mouffok a indiqué qu'un nouveau service dédié aux maladies infectieuses est en cours de réalisation au CHUO, soulignant que la future structure, censée ouvrir ses portes avant la fin de l'année 2017, sera dotée de 70 lits et d'équipements de pointe, avec des conditions de prise en charge de standard international.