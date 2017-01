Algérie: 2016 - L'Année de toutes les hausses pour les matières premières

Alger — Les prix des matières premières en 2016 ont connu une année particulièrement mouvementée fortement impactés par la crise et l'incertitude économiques qui avaient marqué les marchés, qui ont entrepris une flambée de plus en plus inquiétante, alors que 2017 s'annonce tout aussi indécise, selon des analystes

Les cours du pétrole ont affiché sur l'ensemble de l'année 2016 leur meilleure performance depuis 2009, le brent a gagné 52% et devrait poursuivre sur sa lancée en 2017, une tendance largement appuyée grâce à l'accord de réduction de la production entre membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 57,20 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, contre 56,82 dollars une semaine plus tôt.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février a fini à 54,12 dollars, contre 53,83 dollars le vendredi précédent.

Sucre et café ont grimpé en 2016, portés par des récoltes insuffisantes, tandis que le cacao, qui avait dans un premier temps profité d'une situation similaire, a vu ses prix s'effondrer en fin d'année. Mais des analystes soulignent un éventuel retour de la hausse de la demande pour le cacao en 2017.

Les cours du sucre se sont envolés pour atteindre 543,10 dollars la tonne de sucre blanc et 21,18 cents la livre de sucre brut jeudi, à leur plus haut depuis un mois et demi.

A Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en mars valait 542,90 dollars, contre 524,20 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars valait 20,61 cents, contre 19,68 cents sept jours auparavant.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison en mars valait 2.152 vendredi, contre 2.138 dollars le vendredi précédent. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'arabica pour livraison en mars valait 144,15 cents, contre 137,75 cents sept jours auparavant.

La tonne de cacao, qui avait atteint ses plus bas en près de trois ans en décembre, a monté à 1.848 livres sterling la tonne à Londres et à 2.291 dollars la tonne à New York vendredi, à leur plus haut depuis deux semaines.

A Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars valait 1.814 livres sterling, contre 1.747 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en mars valait 2.255 dollars, contre 2.158 dollars sept jours plus tôt.

Les cours du blé ont connu une hausse en 2016, soutenus par des considérations météorologiques, alors que les prix du soja ont baissé, les investisseurs entamant prudemment l'année avant une salve de rapports du gouvernement américain.

La force du dollar est a priori une mauvaise nouvelle pour les exportateurs américains qui perdent en compétitivité.

Le boisseau de blé pour mars, lui aussi le plus actif, valait 4,2325 dollars, contre 4,0800 dollars auparavant (+3,74%).

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le contrat le plus actif, a fini vendredi à 3,5800 dollars, contre 3,5200 dollars en fin de semaine précédente (+1,70%).

Le boisseau de soja pour mars, là encore le plus échangé, coûtait 9,9475 dollars, contre 10,0400 dollars précédemment (-0,92%).

L'or a connu une envolée notable durant l'année 2016, et doit avoir le vent en poupe en 2017, la tendance haussière étant préservée tandis que le risque de crise financière couve en Chine, et l'incertitude sur l'impact qu'auront les politiques de Donald Trump sur l'économie des Etats-Unis.

L'or est particulièrement recherché par les investisseurs dans des conditions de marché incertaines.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 1.175 dollars vendredi, contre 1.159 dollars le vendredi précédent.

L'once d'argent a clôturé à 16,45 dollars, contre 16,24 dollars il y a sept jours.

Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) se sont envolés en 2016, atteignant des sommets grâce à la promesse d'investissements massifs dans les infrastructures en Chine et aux Etats-Unis.

Certains analystes s'attendent à ce que les facteurs qui ont soutenu les prix en 2016 continuent de faire l'effet l'année prochaine, alors que d'autres estiment au contraire que la hausse de l'année qui s'achève était trop marquée.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 5.577,50 dollars vendredi, contre 5.518 dollars le vendredi précédent, l'aluminium valait 1.712 dollars la tonne, contre 1.700 dollars, le plomb valait 2.061 dollars la tonne, contre 2.007,50 dollars, l'étain valait 21.080 dollars la tonne, contre 20.830 dollars, le nickel valait 10.240 dollars la tonne, contre 10.125 dollars et le zinc valait 2.599 dollars la tonne, contre 2.560 dollars.