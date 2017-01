Algérie: El Tarf - Campagne de sensibilisation aux dangers liés à la mauvaise utilisation du gaz

Plus de 7.681 femmes et 1.981 hommes, encadrés par 301 enseignants, poursuivent des cours d'alphabétisation à travers des classes réparties sur les 24 communes de la wilaya d'El Tarf, a rappelé le même responsable, signalant qu'une campagne de sensibilisation est, à cet effet, périodiquement menée, notamment dans les zones rurales, afin d'inciter ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu aller à l'école, à s'inscrire aux cours d'alphabétisation.

Il a fait savoir que plus de 600 femmes inscrites dans les classes d'alphabétisation ont été sensibilisées aux dangers des gaz brûlés émanant d'équipements de mauvaise qualité lors d'une rencontre organisée, à la fin de la semaine dernière, à la maison des jeunes Ahmed Betchine, en coordination avec les services locaux de la protection civile et ceux de la société de distribution de gaz et d'électricité (SDE-El Tarf).

