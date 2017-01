Algérie: 2016 a été l'année des réalisations par excellence, 2017 sera celle des défis

Alger — Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales Nouredine Bedoui a affirmé que 2016 a été l'année des réalisations par excellence et que 2017 sera celle des défis pour la concrétisation des valeurs et principes prévus au titre de la révision constitutionnelle d'autant plus qu'elle sera marquée par des échéances électorales qui requièrent un sens plus élevé d'organisation.

Le ministère de l'intérieur et des collectivités locales indique dans un communiqué publié dimanche que M. Bedoui a présidé une rencontre d'évaluation élargie en présence de nombreux cades du secteur, a assuré que 2016 a été l'année des réalisations par excellence notamment pour ce qui est des projets arrêtés et des objectifs tracés nonobstant certaines carences à palier.

Cette rencontre a été également mise à profit POUR arrêter des politiques et des stratégies à développer dans le cadre d'une feuille de route pour l'année en cours.

M. Bedoui, rapporte encore le communiqué, a assuré que "l'année 2017 au cours de laquelle plusieurs échéances sont attendues, sera celle des défis pour l'Algérie en général et pour le ministère de l'intérieur plus particulièrement en ce sens qu'elle verra la concrétisation des valeurs et principes prévus par la nouvelle constitution".

"Dans quelques mois, l'Algérie sera au rendez vous avec des élections ce qui exige un niveau d'organisation plus élevé", a rappelé M. Bedoui.

"L'année 2017 enregistrera l'élaboration de plusieurs lois organiques et de nouveaux textes en conformité avec la nouvelle constitution dont les lois sur la fiscalité locale, les manifestations, les réunions publiques, le code communal et de wilaya et d'autres qui devront être finalisés dans les meilleurs délais au regard de leur importance pour la concrétisation des engagements du président de la République", ajoute le communiqué citant le ministre.

M. Bedoui a saisi l'occasion pour réaffirmer que "l'année 2017 sera marquée par la concrétisation de l'un des nouveaux principes constitutionnels celui relatif à l'humanisation et la numérisation de l'administration pour placer le citoyen au cœur de toutes nos actions". "Notre objectif est d'aller vers une administration totalement numérisée à l'instar de celle des pays avancés", a insisté M. Bedoui qui est revenu sur un dossier sur lequel planche son département ministériel, celui de la nouvelle organisation des wilaya déléguées des hauts plateaux.

Le ministre a insisté sur "ce défi qui implique une profonde réflexion et un grand soutien en faveur de ce découpage dont les résultats au niveau des wilaya déléguées du sud ont été plus que probants".

Selon le communiqué M. Bedoui a fait valoir que "le découpage territorial de notre grand sud traduit dans les faits le principe visant à rapprocher, à tous les niveaux, l'administration du citoyen ce qui nous amène à nus atteler à bien préparer la mise en place les wilayas déléguées des hauts plateaux".

Abordant la question du développement du système de formation, le ministre a insisté sur "la nécessité de concrétiser les plans arrêtés dans ce domaine important afin de le hisser à de meilleurs niveaux dans toutes les écoles et instances relevant du secteur".

Il a souligné "l'importance de placer la formation au cœur de toute démarche stratégique adoptée dans le secteur et de développer la vision des collectivités locales par la modernisation des méthodes de gestion, de formation à distance et de mise à niveau".

Le ministre a, par ailleurs, évoqué le dossier des délégations relevant de son secteur, notamment la Délégation nationale à la sécurité routière et la Délégation aux risques majeurs, qui doivent, a-t-il dit, "avoir des effets positifs sur le terrain au niveau local et national et bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi à la hauteur".

Après avoir indiqué que les anciens mécanismes devaient être revus, M. Bedoui a appelé à suivre une feuille de route et un programme d'action bien établis pour réduire les risques majeurs en tous genres.

Il a en outre insisté sur l'impératif de réduire le nombre d'accidents de la route, dont les causes doivent être cernées et traitées, a-t-il dit, pour préserver la vie des automobilistes à travers l'ensemble du territoire.

Concernant les conditions sécuritaires "exceptionnelles" dans le voisinage de l'Algérie et dans le monde entier, M. Bedoui a appelé à "accorder un intérêt majeur à nos relations avec les pays voisins en relançant les différents mécanismes disponibles".

Pour le ministre, davantage d'efforts doivent être consentis, au titre des traités et accords conclus, pour trouver des solutions appropriées aux problèmes qui se posent à tous les pays voisins amis, notamment la question de la migration clandestine et la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes, le trafic de drogue et la traite des êtres humains.

Le ministre a rappelé, à cet égard, que "grâce à ses capacités matérielles et humaines et à la vigilance de ses enfants dans les différents corps de sécurité, l'Armée nationale populaire (ANP) en tête, l'Algérie a su faire face à toutes les tentatives d'atteinte à la moindre parcelle de cette terre généreuse et elle sévira avec la plus grande fermeté contre quiconque s'aviserait de la déstabiliser et de porter atteinte à l'intégrité de ses citoyens".