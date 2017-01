Cote d'Ivoire: Pensions de retraite dans le public - Une vingtaine de syndicats dit non à la grève

A une semaine du début de la Can au Gabon, la Côte d'Ivoire a réussi le premier match test contre la… Plus »

Ce regroupement de syndicats de fonctionnaires s'engage à appeler le gouvernement à la flexibilité sur la question par l'ouverture diligente d'un cadre formel de discussions approfondies avec les syndicats de base des fonctionnaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce regroupement de syndicats affirme sa disponibilité à participer aux travaux du forum social pour y faire des propositions concrètes garantissant l'intérêt des fonctionnaires. Faut-il le rappeler, le Cosyfop compte plus de vingt syndicats repartis dans les familles d'emplois suivants : régies financières ; éducation-formation ; santé ; transport et administration.

Précisant que la Cosyfop participera effectivement au forum social prévu les 23, 24 et 25 février prochain à GrandBassam. En tout cas, la Cosyfop envisage de faire entendre sa voix dans le traitement efficace de la réforme de la retraite. « (... ) Il s'agit pour nous de traiter prioritairement de la question de la réforme du régime des pensions gérées par l'IpsCgrae en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat. Et ce, en proposant la correction des dispositions "antisociales" de l'ordonnance n° 2012-303 du 12 avril 2012, en vue de préserver les intérêts des parties prenantes et fondés sur le principe "pré- servons les acquis de la réforme et corrigeons les faiblesses" , en vue d'améliorer le niveau du montant des pensions versées aux fonctionnaires retraités », a suggéré la coordinatrice de la Cosyfop.

