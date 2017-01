Cote d'Ivoire: Soulèvement des militaires, hier - Bouaké: des militaires descendent dans la rue

Un groupe de militaires est descendu tôt le vendredi 06 janvier 2017 le matin dans la rue armes au poing. Ils se sont emparés des deux corridors nord et sud, empêchant toute entrée de véhicules dans la ville. Ils auraient emporté des armes à la pré- fecture de police après une tentative infructueuse de s'emparer de la poudrière du troisième bataillon. Ils ont ensuite procédé à des navettes entre les deux corridors tirant en l'air. Ce sont ces tirs quoi ont réveillé les populations entre 01h et 02 h du matin.

Les populations qui, d'entrée n'y comprenaient rien, ont vite fait de prendre l'ampleur de la situation aux environs de 08 h. « Et s'il s'agissait d'une situation identique à celle de 2002 ? » S'interrogeait le citoyen ordinaire. Au fur et à mesure que les minutes et les heures passaient, elles auront une réponse partielle à cette interrogation. Il s'agit d'un soulèvement de corps habillés. Mais de quels corps habillés et pourquoi ? La réponse à ces deux dernières interrogations sera partielle.

S'agissant des corps habillés en question, ce sont des militaires. La réponse à l'autre volet de la question sera basée sur des rumeurs. "Ce sont des démobilisés qui réclament encore de l'argent". Entend-on çà et là. Certains de ces hommes en treillis circulaient même avec des armes lourdes, notamment des lanceroquettes. Toutes nos tentatives pour entrer en contact avec la hiérarchie militaire sont restées vaines. Aussi, les militaires mécontents qui n'ont pas été particulièrement violents pendant leur manifestation ont refusé de se livrer à nous. Toutefois selon des sources non vérifiées, il s'agirait d'une partie des militaires envoyés en mission d'intervention au Mali qui réclament leurs primes. D'autres sources parlent d'un mécontentement de militaires démobilisés qui réclameraient cinq millions de francs chacun plus une villa.

Le point commun de ces revendications est un problème de primes et de salaires. Cet autre mouvement d'humeur des hommes en armes a fortement perturbé l'activité économique et les cours qui avaient partiellement repris dans la plupart des établissements scolaires de la ville. Maîtres, professeurs, élèves et écoliers sont rentrés à la maison. Quand marchés, boutiques, commerces, banques, maquis et bars sont restés hermétiquement fermés. Les manifestants mettaient même en garde contre toute tentative de pillage. "Quand on a été mordu par un serpent, on se méfie du ver de terre", dit l'adage.

Et c'est pour mettre en application cet adage que les populations ont préféré rentrer chez elles et observer. Ce qui du coup a plongé la ville dans un calme effrayant. La situation deviendra encore plus insoutenable quand on apprendra que plusieurs villes du pays sont aussi entrées dans la danse : Korhogo, Daloa, Man, San Pedro, Daoukro... La circulation étant bloquée aux deux corridors, inutile de dire qu'il y avait de longues files de véhicules qui attendaient dans les deux sens de sortir ou d'entrer à Bouaké. En ville, la circulation était timide jusqu'à 17h où les deux corridors étaient toujours fermés, obligeant les passagers à regagner la ville à pied avec leurs bagages à la main ou sur la tête. À la même heure, des tirs sporadiques se faisaient aussi entendre.

En terme de bilan, aucun blessé par balle, de tué ou des scènes de pillage n'ont été portés à notre connaissance. Au moment où nous mettions sous presse, des tirs à l'arme lourde étaient entendus dans la ville. « Ça devient inquiétant. Nous sommes terrés dans nos maisons », confie un habitant. En attendant, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut vite circonscrire le feu en recevant rapidement les manifestants.