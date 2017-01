Cote d'Ivoire: Aboisso / Construction d'une usine d'articles hygieniques - Le ministre de l'Industrie pose la première pierre

Pallier le déficit d'industrie, c'est le contexte qui a motivé la pose de la première d'une usine de production et de distribution d'articles hygiéniques dans la zone industrielle d'Aboisso. C'était le vendredi 30 décembre dernier à Assouba, village situé dans la commune d'Aboisso, en présence du ministre des Mines et de l'Industrie, de l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, es élus locaux, des chefs de services et les chefs coutumiers.

Fruit de la coopération ivoiro-tunisienne, la Société d'articles hygiéniques (SAHCI) est spécialisée dans la fabrication de couches de bébé, de serviettes hygiéniques, de lingettes et autres dérivés du papier. Cette usine d'un groupe d'investisseurs tunisiens, bâtie sur 2,5 hectares, traduit non seulement le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, mais aussi la volonté du pré- sident de la République d'industrialiser la Côte d'Ivoire. « L'un des objectifs de la politique du Président (Ouattara) est d'accroitre le rôle du secteur industriel notamment par la réalisation de projets pourvoyeurs d'emplois stables et durables pour le bénéfice des populations », a fait remarquer le ministre Jean Claude Brou.

Les nombreuses réformes entreprises, selon lui, par le gouvernement, pour améliorer l'environnement des affaires et la compétitivité des entreprises ivoiriennes permettront au secteur industriel de jouer son rôle de levier de la croissance. Singulièrement, cette usine qui s'inscrit dans la diversification et la densification du tissu industriel du pays, va contribuer à l'essor économique de la région du SudComoé et résorber le chômage. Le directeur de cette nouvelle usine, Kammoun Skander, a indiqué que « la SAH-CI va permettre la création de 80 emplois au démarrage de l'usine et 300 emplois directs à terme.

Elle permettra à la population de diversifier ses sources de revenu ». Selon lui, le groupe industriel fondé en 1995 et implanté dans sept pays avec un chiffre d'affaire de cent (100) milliards FCFA impactera positivement la balance commerciale du pays. Le président du conseil régional du SudComoé s'est réjoui du choix de sa région pour l'implantation de la firme. La SAH-CI est, selon Aka Aouélé, « un cadeau de nouvel an d'espérance pour les jeunes en quête d'emploi, de nouvel an d'espérance pour l'économie régionale qui bénéficiera quant à elle d'une plus-value ». Le maire de la commune d'Aboisso, Mamadou Kano, a lancé un appel à tous les investisseurs et rassuré de la disponibilité de son conseil municipal pour accompagner toutes les volontés d'investissement dans la nouvelle zone industrielle d'Aboisso.