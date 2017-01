Cote d'Ivoire: Présentation de condoléances - Dominique Ouattara chez Marie Louise Asseu et Irié Lou Colette

Un après-midi chargé pour la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. En effet, l'épouse du chef de l'Etat a tenu à aller présenter ses condoléances, le vendredi 06 janvier 2017, à la famille de la comédienne MarieLouise Asseu à la Riviera Palmeraie et à Madame Irié Lou Colette à Angré pour le décès de son époux, M. Kouadio Mathias.

Pour ce faire, l'épouse du chef de l'Etat était accompagnée de M. Achi Patrick, Ministre des Infrastructures Economiques, M. Maurice Kouakou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Yao Euphrasie Kouassi, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la protection de l'Enfant, M. Diakité Coty Souleymane, PCA du Fonds d'Entretien Routier (FER) et de bien d'autres de ces collaborateurs. La délégation de la Première Dame s'est rendue tout d'abord à la Riviera Palmeraie au domicile de la comé- dienne Marie-Louise Asseu décédée le 07 décembre dernier à la Polyclinique de l'Indenié du Plateau.

Lors de cette visite où les membres de la famille de la comédienne et les plus grands noms du cinéma et du petit-écran ivoirien étaient présents, M. Patrick Achi Jérôme, porte-parole de Madame Dominique Ouattara a traduit toute la douleur qui a frappé le couple présidentiel suite à l'annonce du décès de l'artiste. « Le couple présidentiel a été choqué quand il a appris le décès de leur fille Marie-Louise Asseu », a-t-Il révélé avant d'insister sur l'affinité qui existait entre l'artiste et la Première Dame du fait de sa participation à ses côtés à la campagne de sensibilisation des femmes lors des cérémonies de remise des chèques du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI).

Au delà du simple « yako », Madame Dominique Ouattara a tenu à prendre une part active à l'organisation des obsèques de la comédienne. Ainsi, elle a remis la somme de 5 millions F CFA à sa famille en vue de les aider dans l'organisation des obsèques de la disparue. Un élan de solidarité fortement salué par la famille de la disparue. M. Ayiba Omer, porte-parole de la famille de la comédienne a remercié le couple présidentiel pour cet élan du cœur. Au nom de la famille, il a promis organiser des obsèques de dimension nationale en hommage à Marie-Louise Asseu.

Après avoir pris congé de la famille de Marie-Louise Asseu, Madame Dominique Ouattara s'est rendue au domicile familial de Madame Irié Lou Colette, Présidente de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives des Vivriers de Côte d'Ivoire (FENASCOVICI). Tout comme chez l'artiste, elle a voulu traduite toutes ses condoléances à cette dernière après le décès de son époux, M. Kouadio Mathias, le 16 décembre 2016. L'honneur est revenu au ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandaman d'exprimer le soutien de la Première Dame suite à ce malheur qui a frappé Madame Irié Lou Colette.

En outre, au nom du couple présidentiel, il a offert la somme de 5 millions F CFA pour soutenir la famille dans l'organisation des obsèques. Irié Lou Colette a tenu à remercier la Première Dame pour son soutien lors de ce moment douloureux. Pour elle, le soutien de l'épouse du chef de l'Etat lui donne la force de supporter la disparition de son époux. Notons que Marie-Louise Asseu sera inhumée le samedi 14 janvier 2017 à Afféry et Kouadio Mathias quant à lui, sera inhumé le samedi 11 février 2017 à Fondi dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Sercom