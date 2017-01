Maroc: Mohammedia rend hommage à des figures artistiques et culturelles de la ville

Un vibrant hommage a été rendu, samedi à Mohammedia, à de grandes figures artistiques et culturelles natives de la cité des fleurs, en reconnaissance de leurs efforts et de leur contribution à la promotion de la culture et des arts en 2016.

Initié par l'Association marocaine des arts et des cultures (AMAC), cet "hommage aux stars" vise à mettre en valeur les contributions remarquables de ces acteurs sur la scène culturelle nationale et internationale. Il s'agit de l'universitaire et présidente de la Fondation de l'amitié maroco-américaine, Yasmine Hasnaoui, de l'artiste peintre et critique Chafik Zougari, du poète Salah Boussrif, de l'artiste Abdellah Daoudi, du réalisateur marocain installé à Londres, Nassim Abassi, et de l'animateur de télévision Said Jaârani. Des certificats de reconnaissance leur ont été remis.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'association, Mohamed Agouyame, a mis l'accent sur l'importance du rôle de la "culture de la reconnaissance" dans la promotion de l'art et de la culture tant au niveau local que sur le plan international.

La ville de Mohammedia regorge d'énergies et de talents remarquables dans tous les domaines, à l'instar des autres régions du Royaume, a-t-il dit, insistant sur la nécessité d'encourager ces compétences à travers la culture de reconnaissance.

Ont pris part à cette cérémonie des artistes, des cinéastes, des écrivains, des poètes ainsi que des intellectuels et des personnalités de la scène culturelle nationale.