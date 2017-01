Algérie: Célébration de Yennayer - La richesse du patrimoine artisanal et culinaire exposée à Tizi-Ouzou

Tizi — La richesse du patrimoine culinaire et artisanal de la wilaya de Tizi-Ouzou est au c£ur de deux expositions qui se sont ouvertes dimanche, à placette de la salle omnisport (stade 1er novembre) et à la maison de la culture Mouloud Mammeri, de la ville de Tizi-Ouzou.

Initiées par les directions locales de la Culture et de la Jeunesse et de sports (DJS), dans le cadre de la célébration de Yennayer (le nouvel an Amazigh), ces expositions, proposent aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir plusieurs pans du patrimoine local notamment le volet lié à la célébration de Yennayer qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année.

Plusieurs stands exposent des plats traditionnels variés, servis par les familles pour célébrer Yennayer, une fête intimement liée à l'activité agricole jadis largement pratiquée par les familles. L'occasion est offerte jusqu'au 14 de ce mois de janvier, aux visiteurs de découvrir ces plats ainsi que les ingrédients entrant dans leur confection, généralement des légumes secs, pour augurer une bonne récolte.

Des objets de l'artisanat traditionnel notamment de vannerie et de poterie, dans laquelle était préparé ou servi le couscous au poulet aux sept ingrédients, le plat avec lequel les habitants de Tizi-Ouzou accueillent le nouvel an amazigh, sont exposés à la placette de la salle omnisports sise à proximité du stade 1er novembre, à coté de l'habit traditionnel et d'anciens outils agricoles utilisés par le passé tel que la Houe à deux dents, la fourche, des cultivateurs et des charrues à traction animale.

Une exposition de tenues et masques que portent les animateurs du carnaval Ayred, événement organisé par les Béni Snouss dans la wilaya de Tlemcen pour célébrer Yennayer, de la maison de jeune de Mizrana (Tigzirt), a captivé l'attention de la foule nombreuse présente sur ce site, et particulièrement des enfants dont certains étaient effrayés et d'autres amusés et impressionnés par les mannequins gradeur nature habillés de haillons et le visage dissimulé derrière un masque, a-t-on constaté.

Ce site qui a attiré, dès la matinée une foule nombreuse de visiteurs est animé par des représentants de 24 maisons de jeunes, 13 associations, et 5 artisans, répartis sur 40 chapiteaux, a indiqué la DJS.

A la placette du musée les produits de la ruche sont à l'honneur. La 3eme foire du miel de Kabylie (du 4 au 14 janvier courant) organisée par la Coopérative agricole polyvalente de la wilaya de Tizi-Ouzou en partenariat avec l'association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura et animée par une trentaine d'apiculteurs, apporte sa touche pour augurer une nouvelle année douce comme le miel, espèrent les apiculteurs rencontrés sur place.

Les festivités de célébration de Yennayer se poursuivront, au chef-lieu de wilaya et dans les différentes localités, jusqu'à samedi prochain et seront à leur apothéose jeudi, 12 janvier, premier jour de l'an amazigh 2967, avec une parade de Yennayer qui sera organisés par la direction locale de la Culture avec la participation de troupes représentant 12 wilayas, et un défilé en robes kabyles et burnous programmé par la DJS en plus de dégustation du plat de Yennayer et de galas artistiques prévus par ces deux institutions.