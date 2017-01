Afrique du Sud: Au 105e anniversaire de l'ANC, Zuma reconnaît des «erreurs»

Nous acceptons nos erreurs. Et nous devons les corriger. Nous devons nous unir contre nos ennemis : le chômage, la pauvreté, et les inégalités... au lieu de nous battre les uns avec les autres ».

Mais certains militants se disent déjà prêts pour un changement de leadership. « Je pense que le prochain président sera plus attentif que Jacob Zuma, à cause des difficultés que nous avons eues ces dernières années. Il travaillera aussi sûrement plus que notre président actuel », dit un autre militant.

Malgré une année difficile, les regards sont tournés vers l'avenir. Sello en est sûr, son parti continuera de gouverner encore longtemps : « En tant que Sud-Africains, nous devons être unis et soutenir l'ANC.

