Ile Maurice: Le rhum mauricien bientôt en Inde

«Nous produisons les meilleurs rhums au monde et nous les exportons vers la France, le Royaume-Uni et les États-Unis», a déclaré l'ancien ministre de la Culture, Mookesswur Choonee, samedi dernier, lors de la convention Youth Pravasi Bharatiya Divas. «Nous voulons maintenant augmenter nos exportations en nous tournant vers l'Inde.» D'ajouter que le rhum mauricien rencontre un franc succès chez les Indiens en voyage à Maurice. «Quelques acteurs de Bollywood, qui sont venus pour des séances photos à Maurice, sont tombés amoureux de notre rhum», a-t-il affirmé.

