Sénégal: Saraya - Bientôt un forage à Sékhoto grâce au PUDC

L'accès au village de Sékhoto, en pays dialonké, aux confins du département de Saraya, n'est pas de tout repos, le chemin latéritique et pierreux par endroits, pouvant donner du fil à retordre au chauffeur le plus aguerris et au véhicule même le plus adapté. Et le cahot incessant ballotte les corps par moments.

Cet ouvrage d'une profondeur de 60 mètres a été mis à l'essai ce samedi 7 janvier, ses premiers jets d'eau faisant la joie des hommes et des femmes de cette localité de 300 habitants, nichée au cœur de la forêt, au pied des colonnes de montagnes du sud-est, non loin de la frontière guinéenne, a constaté l'APS.

