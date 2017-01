Maroc: La construction du Hilton Garden Inn prévue pour 2018

Hilton a signé une convention de gestion avec Group Sadiki afin d'ouvrir son premier hôtel à Casablanca. La nouvelle arrive après une année marquante pour Hilton au Maroc, qui a procédé au rétablissement de sa présence dans le pays en mars 2016 avec l'ouverture du Hilton Garden Inn Tanger City Center.

La marque moyenne gamme Hilton Garden sera bientôt représentée dans la plus grande ville du Maroc, avec la construction d'un établissement prévue pour 2018, rapporte APO.

Hilton Garden Inn Casablanca Sidi Maârouf se composera initialement de 118 chambres et comptera un espace disponible pour permettre son expansion. L'hôtel fait partie d'un développement à usage mixte avec une salle de bal de 550 m² et un restaurant maroco-oriental dont la construction est également prévue à proximité. Le Hilton Garden Inn comprendra trois restaurants dans l'établissement, en plus d'un autre espace événementiel de 300 m² ajouté au complexe.

Carlos Khneisser, VP du développement pour la région MENA de Hilton Worldwide, a déclaré : « Casablanca est un marché que nous envisageons depuis un certain temps et nous sommes convaincus d'avoir identifié le bon partenaire et le bon emplacement pour établir notre premier établissement. Sidi Maârouf s'impose rapidement comme la porte d'entrée vers le centre-ville avec la construction de son nouveau pont suspendu et comme l'un des importants quartiers d'affaires au Maroc ».

Pour sa part, Abderrahim Sadiki du Group Sadiki a indiqué : « C'est un privilège pour nous d'amener pour la première fois le nom de Hilton à Casablanca. De plus en plus d'entreprises cherchent à localiser leurs activités à Sidi Maarouf et nous constatons ainsi une augmentation de la demande en termes de qualité de l'hébergement.

Ayant pris la décision d'étendre nos opérations existantes sur ce site et d'y inclure un hôtel, nous sommes heureux de le faire en partenariat avec un opérateur international majeur tel que Hilton, qui, sans aucun doute, va nous aider à obtenir des résultats optimaux. »

John Greenleaf, directeur général de Hilton Garden Inn, a déclaré: « Après la réussite du lancement de notre marque au Maroc plus tôt l'année dernière, nous sommes convaincus que le Hilton Garden Inn Casablanca Sidi Maârouf répondra aux besoins des voyageurs cherchant une marque hôtelière internationale de confiance et abordable.»

L'hôtel pense pouvoir accueillir ses premiers clients en 2021.