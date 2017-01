Sénégal: Enquête - L'emploi salarié demeure faible dans le pays

L'emploi salarié ne concerne que 28,7% de l'emploi avec de forts écarts entre les milieux de résidence : Dakar (52,4%), autres milieux urbains (35,2%) et milieu rural (14,8%). Un écart de près 10 points est relevé entre les hommes (32,3%) et les femmes (22,9%).

La population occupée est composée de 23,4% d'employés, de 35,1% d'employeurs et travailleurs pour compte propre, et de 41,5% d'aides familiaux. Les employés sont principalement dans les branches d'activités spéciales des ménages (12,3%), dans la construction (11,5%), dans les activités de fabrication (10,4%), dans le commerce et réparation d'automobiles et motocycles (9,8%), dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche (8,4%) et dans les transports et entreposage (7,9%).