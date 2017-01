Madagascar: Le chef de la diplomatie chinoise est arrivé pour intensifier la coopération

En marge de cette visite, plusieurs dons ont été annoncés pour cette année 2017 : la réalisation de 200 forages d'eau potable dans le sud-ouest du pays (dans les régions du Menabe et de l'Atsimo Andrefana), la construction d'une route de 19 km dite « route des œufs », pour désenclaver la région de Mahitsy, productrice en œufs de poules et la relier à la RN4, la donation de deux bateaux garde-côtes, et le financement des travaux de réhabilitation des bâtiments du ministère des Affaires étrangères malgaches, estimé à 1 milliard d'ariary (280 000 euros). Le tout, « sans contrepartie », comme l'assurent les deux Etats.

Lui et son homologue malgache ont signé un « mémorandum d'entente » : un document d'accord général, où la Chine s'engage, dans un futur proche, à accentuer ses relations bilatérales dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, de l'industrie et des infrastructures.

