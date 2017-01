Afrique: Droits TV de la CAN - L'accord CAF-Lagardère Sports sous investigations égyptiennes

Les revenus des droits de télévision progresseraient de 505 M USD et ceux du marketing de 370 M USD. Dans l'ensemble, ce format avec 16 groupes de 3 équipes, dont les deux premières seraient qualifiées pour les 16e de finale, générerait des recettes supplémentaires de 640 millions de dollars (605 M EUR) par rapport aux prévisions établies pour le Mondial-2018 et entérinées lors du dernier congrès de la Fifa.

Lagardère Sports a attribué au groupe qatari beIN Sports les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dont l'édition 2017 commence le 14 janvier au Gabon. BeIN Sports sera autorisé à diffuser la compétition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

De son côté, la CAF, dont le siège est basé au Caire, ce qui explique selon l'ECA que l'accord réponde du droit égyptien, a nié toute infraction. Le contrat "ne contrevient pas au droit national et international", a réagi l'instance suprême du football africain, ajoutant avoir négocié les droits TV "après avoir évalué les différentes offres soumises et en accord avec les clauses déjà existantes".

