Burkina Faso: Coopération culturelle BF-RCI - Vingt huit activités menées en huit ans

« Tout ce qui a été dit et fait n'est que le début d'une longue et riche collaboration qui va nous mener très loin en termes de valorisation des richesses culturelles, de nos créations culturelles et artistiques.

Ces instruments juridiques visent à renforcer et dynamiser la coopération culturelle entre les deux Etats. Le ministre Bandama a, par ailleurs, souligné que la coopération culturelle entre les deux Etats envisage d'autres perspectives notamment dans le domaine de la formation, du cinéma et du patrimoine.

« Cet instrument juridique a été amendé en 2011 et 2013 lors des assises du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre les deux Etats », a-t-il laissé entendre.

Présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence internationale de la biennale culturelle, prévue dans l'après-midi du jeudi 5 janvier 2016 au palais de la Culture de Treichville, à Abidjan, la délégation burkinabè conduite par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a été, en effet, reçue par son homologue ivoirien de la Culture et de La Francophonie, Maurice Kouakou Bandama.

Elle était conduite par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry. Au centre des échanges, il s'est agi de faire le point de la mise en œuvre de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, a reçu, dans la matinée du jeudi 5 janvier 2016 à Abidjan, la délégation burkinabè présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence internationale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

