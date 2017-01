Algérie: Accidents de la circulation - 14 morts et 15 blessés en 24H

Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même journée, des interventions pour venir au secours à 49 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant de chauffage et chauffe bain.

A Mascara, une collision entre deux véhicules légers, sur la RN 14 au niveau de la commune de Maoussa, a engendré 3 décès et 3 autres blessés alors qu'une autre collision enregistrée à El Oued s'est soldée par la mort de 2 personnes et 3 autres blessées.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla avec sept (07) personnes décédées suite à une collision entre un véhicule léger et un camion de type semi-remorque, survenu au niveau de la commune d'El Hadjira.

