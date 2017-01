Sénégal: Les 456 meilleurs élèves de 10 communes de Bignona primés

"Cette cérémonie se déroule dans un contexte où notre IEF s'est classée première au CFEE et au BFEM dans la région de Ziguinchor avec respectivement un taux de réussite de 76% et de 85%", s'est félicité Made Faye.

Elle était placée sous le parrainage de feu le quatrième khalife général de la famille de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara, Cheikh Chamsidine Aidara, considéré comme "un modèle et un repère pour les jeunes, compte tenu de sa grande œuvre littéraire et son courage".

Diouloulou (Bignona) — Au total 456 élèves ont été primés à Diouloulou (Bignona, sud) par l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bignona 2, une circonscription académique regroupant les communes des arrondissements de Tendouck et de Kataba 1.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.