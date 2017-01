Sénégal: Des associations appellent à un plus grand soutien à la cause palestinienne

Dakar — Des chefs religieux et responsables de structures et mouvements d'obédience islamique ont réitéré leur soutien à la position de la diplomatie sénégalaise sur le conflit israélo-palestinien, dimanche, à Dakar, au cours d'un "grand rassemblement" organisé par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne (ANCP).

"Nous sommes présents pour réaffirmer une position de principe qui a toujours été la position de toute les familles religieuses du Sénégal", qui préside depuis 1974 le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a déclaré Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy, président du comité scientifique du maouloud, au cours de ce rassemblement.

A l'initiative de l'ANCP, plateforme regroupant plusieurs structures, dont le Rassemblement islamique du Sénégal (RIS, AL WAHDA), la Jamatu Ibadou Rahmane et l'Association Ar Rihab pour le développement humain, cette manifestation fait suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution condamnant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés.

La résolution 2334 a recueilli quatorze voix en sa faveur, passant grâce à l'abstention américaine.

Elle avait été portée par quatre membres non permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela, après que l'Égypte qui l'avait proposée dans un premier temps ait demandé un report du vote à la veille de sa tenue.

"Il y a une guerre médiatique, d'éducation et de lobbying à mener pour soutenir le peuple palestinien et s'il plait au bon Dieu la Palestine vaincra", a ajouté Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy.

La colonisation israélienne en Palestine est considérée comme un frein au processus de paix, les constructions israéliennes étant effectuées sur des terres qui pourraient appartenir à un futur Etat palestinien.

Les Nations unies la considèrent comme illégale au regard du droit international et ont appelé à plusieurs reprises Israël à y mettre fin en vain, les constructions augmentant ces derniers mois et certains responsables israéliens voient l'élection de Donald Trump comme une opportunité d'étendre la colonisation.

"'Le problème, c'est est qu'on a fait croire aux musulmans que la cause palestinienne est un problème arabe et non un problème islamique, ce qui est, sans doute, une grave erreur", a souligné l'imam Dame Ndiaye.

"On tue les enfants et détruit des familles entières nuit et jour, alors qu'ils n'ont rien fait, car on leur a arraché leurs terres en exterminant quotidiennement leur peuple sous le silence coupable de la communauté internationale", a-t-il dit.

"Le gouvernement du Sénégal doit refuser à ce que l'ambassadeur d'Israël revienne" à Dakar si Tel Aviv continue de rejeter les résolutions des Nations unies concernant le conflit israélo-palestinien, a souligné le représentant de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne (ANCP), le professeur Boubacar Ba.

Le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rejeté le texte condamnant la colonisation, le seul adopté depuis 1979 par le Conseil de sécurité, parlant d'une "résolution anti-israélienne honteuse", avant d'annoncer qu'Israël ne s'y conformera pas.

Tel Aviv a dans la foulé rappelé son ambassadeur en poste à Dakar et décidé du le gel de sa coopération avec le Sénégal, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, réaffirmant de son côté la position de son pays qui dit-il assume son vote à l'ONU.

"Je pense qu'on doit ensemble unir nos forces pour soutenir le peuple palestinien, car c'est un peuple frère et on doit tout faire pour qu'Israël cesse de piétiner le droit de ce peuple de vivre en paix", a-t-il ajouté.