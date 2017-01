Sénégal: Bignona - Mamadou Lamine Keita invité à "rendre ses mandats de député et de maire"

"Nous sommes plus que jamais déterminés pour lui montrer que le PDS à Bignona ce n'était pas lui", a indiqué M. Tamba, par ailleurs membre du comité directeur et secrétaire national chargé de la solidarité nationale du PDS.

"C'est une question de bon sens et de logique. Il était député grâce à son statut de responsable du PDS. Nous l'invitons à avoir l'honnêteté de rendre son mandat de député à l'Assemblée nationale. D'autant plus que M. Keita a remplacé un certain Aliou Sow qui a rendu son poste de député parce qu'il n'est plus militant du PDS", a dit M. Tamba.

Bignona — L'ancien ministre Mamadou Lamine Keita doit "tout bonnement" rendre ses mandats de député et maire de Bignona, après avoir rompu avec le Parti démocratique sénégalais et lancé son mouvement politique, a soutenu Ibrahima Tito Tamba, responsable libéral dans ce département de la région de Ziguinchor (sud).

