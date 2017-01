Madagascar: La foule tue trois personnes à Bekirobo

«Lundi soir, aux alentours de 20h30, nous sommes informés que des habitants de Bekirobo étaient en train de former leurs rangs pour prendre d'assaut la brigade d'Isoanala tôt le matin, vers 4 heures, pour prendre de force le deuxième adjoint au maire, afin de lui faire subir la justice populaire. D'emblée, il a fallu joindre au téléphone le chef fokontany de Bekirobo pour le mettre en garde, et pour le convaincre d'amener ses sympathisants à faire machine arrière», poursuit le commandant du groupement de la gendarmerie de l'Anosy.

«L'adjoint au maire en cavale a été soupçonné d'avoir recruté les dahalo qui ont sévi aux abords de sa localité d'origine, à Voromihata et Tsivory. Sans tarder, la gendarmerie locale a mené des recherches. Le jour du Nouvel an, le fugitif a été appréhendé par les éléments de la brigade d'Isoanala», lance le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison, commandant du groupement de la gendarmerie de la région Anosy. Alors que l'adjoint au maire a été placé en garde à vue, la nouvelle de son arrestation s'est répandue telle une traînée de poudre.

Atmosphère délétère à Betroka. Près de trois cents personnes ont les nerfs à fleur de peau dans la commune de Bekirobo, une foule en furie menace de s'attaquer au maire en exercice, installé sur décision du conseil d'état. Le deuxième adjoint au maire a évité de justesse une vindicte populaire. L'attaque de la brigade territoriale d'Isoanala où celui-ci a été placé en garde à vue, a été déjouée in extremis. Deux voleurs de bétail ont trouvé la mort dans un accrochage avec le fokonolona et la gendarmerie, tandis qu'un autre, capturé vivant, a été lynché à mort, après que la foule lui a tiré les vers du nez, pour qu'il dénonce l'identité du commanditaire de l'acte de banditisme. Avant d'être exécuté, le quidam a dénoncé le deuxième adjoint au maire, d'où la tentative d'attaque de caserne qui a tourné court.

