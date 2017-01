Afrique: Préparation CAN 2017 - Côte d'Ivoire / Suède, Eléphants, c'est bon pour le moral !

A une semaine du début de la Can au Gabon, la Côte d'Ivoire a réussi le premier match test contre la Suède qu'elle a battue par le score de 2 buts à 1, hier, à Abu Dhabi. Une victoire qui sonne comme une belle revanche contre ces Suédois, vainqueurs (2-0) contre les Eléphants lors d'un match amical avant la Can 2015 et du coup, entretient le moral des Eléphants avant le rendez-vous de Gabon.

Pour ce premier test, Michel Dussuyer a passé en revue sa troupe en remaniant le Onze entrant. Les Eléphants entament la rencontre avec une belle possession de balle. Serey Dié et ses coéquipiers sont dominateurs mais manquent de percussion dans la finition. Domination des Ivoiriens bien stérile qui, d'ailleurs, va profiter aux Suédois. Ce sont eux qui se créent les occasions de but. Serey Dié, le capitaine des Eléphants, écope d'un carton jaune sur un tacle un peu sévère.

Avant la pause, la Suède réussit à se donner l'avantage au score grâce à un auto goal de Wilfried Kanon. Claesson, l'attaquant suédois, se défait de Kessié et sert son coéquipier Andersson au second poteau. Le tir de l'attaquant suédois est dévié dans les buts par le malheureux Wilfried Kanon. Menés contre le cours du jeu, les Eléphants trouvent les ressources nécessaires pour refaire leur retard dans les ultimes secondes avant la pause. Kalou Salomon s'infiltre dans la défense suédoise et son centre en plein axe trouve le défenseur suédois, Wahlqvist dont le dégagement atteint Serge N'guessan qui établit la parité au score.

En seconde mi-temps, le coach des Eléphants réaménage son équipe en opérant plusieurs changements avec l'entrée de Wilfried Zaha qui honorait sa toute première sélection. Le néo Eléphant ne met pas du temps pour prendre ses marques. Car 4 minutes seulement après son entrée, l'attaquant de Crystal Palace offre le second but des Eléphants. Son centre est repris par une tête croisée de Sio Giovani qui prend à défaut le portier suédois. Les champions d'Afrique ont conservé leur avantage jusqu'à la fin du match avec un jeu plaisant et de belles combinaisons. En attendant le second test contre l'Ouganda mercredi, les poulains de Michel Dussuyer entretiennent bien leur moral et donnent des signes qu'ils entendent défendre crânement leur titre au Gabon.