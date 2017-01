Burkina Faso: Procès ex-RSP - L'attaque de la MACA : «C'est Madi qui a ajouté ça»

On se rappelle qu'à l'audience du 5 janvier 2017, les avocats de la défense avaient plaidé la nullité de la procédure, l'incompétence du tribunal et l'inconstitutionnalité du décret par lequel le chef d'état-major général des armées avait ordonné des poursuites contre le caporal Madi Ouédraogo et ses 28 compères pour «association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre».

Le but présumé de cette association était notamment l'attaque de la prison militaire pour libérer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Mais le tribunal avait rejeté l'ensemble des exceptions soulevées par la défense.

Ainsi, le 6 janvier, on pouvait entrer dans le vif de ce procès. De vendredi à samedi, 18 accusés ont défilé à la barre du tribunal militaire pour s'expliquer sur cette rocambolesque affaire.

Pour les accusés, il s'agissait d'une réunion pour gérer la question du matériel personnel que chacun a perdu au camp Naaba Koom II. L'attaque de la Maison d'arrêt et de correction des armées est un point que le caporal Madi Ouédraogo a ajouté à l'ordre du jour.

Retour sur ces deux jours d'audience.

«C'est à la gendarmerie qu'on m'a dit que j'ai assisté à une réunion»

Dans l'histoire de ce procès, on retiendra que c'est le caporal Dramane Coulibaly qui a été le premier des éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) à être appelé à la barre du tribunal militaire. C'était le vendredi 6 janvier 2017 à 8h30.

L'homme a plaidé non coupable. S'il reconnaît avoir été convié à une réunion, il a déclaré ignorer tout de l'ordre du jour qu'il n'a découvert que sur place.

Ayant pris connaissance de l'objet de la rencontre, Dramane a déclaré avoir rompu les ponts. Il s'en est expliqué au tribunal : «J'ai estimé que le projet n'était pas viable et j'ai quitté la réunion».

Mais il sera cuisiné surtout sur le fait de n'avoir pas dénoncé le projet à la hiérarchie militaire. L'homme s'est défendu en arguant n'avoir pas eu assez d'éléments pour en informer ses chefs, car il ignorait tout de l'opération : les hommes, les moyens, les objectifs.

A sa suite le caporal Yemdaogo Bontogo, un voisin de Madi Ouédraogo, a dit n'avoir pris part qu'à une seule réunion sur invitation du cerveau présumé de cette affaire.

Sur l'objet de la réunion, le caporal Bontogo a été clair : il s'agissait de voir comment gérer le matériel que les uns et les autres ont perdu au camp de l'ex-RSP au moment de l'assaut des forces loyalistes.

L'attaque de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA), «c'est Madi qui a ajouté ça» (lire encadré... ).

Quant au soldat de première classe Pascal Kientéga, il a nié être allé à une réunion. Il a déclaré que «c'est à la gendarmerie qu'on m'a dit que j'ai assisté à une réunion».

Il a soutenu cette thèse tout simplement parce que, selon lui, c'est de façon fortuite qu'il a été à cette réunion (lire encadré... ).

Le soldat de première classe Fulgence Bassolé a également nié toute participation à la rencontre au domicile du caporal Madi. Le soldat raconte qu'il était en train de faire du sport à l'espace aéré de la BCEAO à Ouaga 2000 lorsque Madi l'a appelé de venir le voir.

Après son sport, suite aux indications fournies par Madi, Fulgence a pu se rendre chez ce dernier. C'est là que le caporal lui a dit qu'il s'agissait d'une réunion pour libérer les généraux.

Mais Fulgence a préféré rentrer chez lui pour faire sa toilette que d'assister à cette réunion. Il a précisé avoir vu chez Madi trois personnes venues pour cette réunion.

«Ce sujet ne m'intéressait pas, je suis rentré chez moi»

Après une suspension d'une heure et demie, le procès a repris dans l'après-midi à 13h30.

Le premier accusé appelé à la barre est le soldat de deuxième classe Abdoul Aziz Yiougou. Comme les six autres inculpés (Sawadogo Ousmane, Yerbanga Marius, Sanou Bakary, Mamboné Alexis, Kondé Loba et Kaboré Thiéry Ghislain) qui défileront devant le tribunal jusqu'au lendemain, il a affirmé ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés, notamment concernant l'association de malfaiteurs.

En effet, pour ce qui est de ce chef d'accusation, chacun des intéressés a une explication à donner.

Si certains ont prétendu ne jamais avoir assisté à la réunion chez le caporal Madi Ouédraogo, réunion qui avait pour objet la libération des généraux détenus à la MACA, d'autres par contre ont prétendu s'y être rendus par hasard.

Comment est-ce possible ? C'est le cas par exemple du soldat de 2e classe Loba Kondé qui dit y avoir accompagné son parent Eric Kini. «Etant donné que sa moto a eu une panne en cours de route, je l'ai conduit sur la mienne jusqu'à destination chez Madi mais je ne savais même pas que c'était là-bas qu'on allait.

Il était environ 19h et en entrant dans la maison, j'ai remarqué une vingtaine de personnes. J'en ai salué quelques-unes et je suis ressorti », a-t-il raconté. Et toujours selon lui, il aurait quitté les lieux dix minutes après avec son ami à l'arrière de son engin.

Conclusion, il n'aurait jamais participé à cette rencontre, mieux il a affirmé ne rien savoir de ce qui y a été dit. Bousculé par le parquet, il finit par déclarer avoir reconnu deux soldats de sa classe restés, eux aussi, à la porte : il s'agit d'Ousmane Sana et de Thierry Kaboré.

Ce dernier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a soutenu être allé à cette rencontre pour un sujet bien précis, la question de leurs matériels perdus au cours de l'assaut donné sur le camp Naaba Kom.

« J'ai perdu toutes mes affaires de dortoir. J'en ai parlé à mon supérieur hiérarchique qui n'a rien entrepris pour m'aider. Sur initiative de Madi, je suis allé chez lui le 19 décembre pour y trouver une solution.

A mon arrivée, il était devant la porte et les autres se dispersaient. Et selon Madi, cela était dû à sa proposition de libérer les généraux. Comme ce sujet ne m'intéressait pas, je suis rentré chez moi et je ne l'ai plus contacté... », a expliqué le jeune célibataire.

En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, à savoir la détention illégale d'armes à feux et de munitions, la plupart des accusés reconnaissent les faits tout en affirmant que cela ne visait en aucune manière à participer à une attaque.

Pour certains, la succession des évènements ne leur a pas permis de procéder à temps à la réintégration du matériel militaire en leur possession.

«J'écoutais la musique chez moi quand le caporal Zallé m'a appelé»

Neuf accusés se sont présentés devant le tribunal militaire le 7 janvier 2017. Parmi eux, figure Ousmane Sana, soldat de 2e classe né le 30 mai 1993. Il a plaidé non coupable. Son avocat est Me Eric Compaoré.

A la barre il a fait la déposition suivante : « J'ai rencontré le caporal Madi Ouédraogo une fois, il m'a demandé où j'habite, j'ai répondu à Balkuy, il a dit que lui aussi est dans ce quartier et que de chercher un jour venir connaître chez lui. Je suis allé chez lui comme c'est mon supérieur hiérarchique».

Ce serait donc par coïncidence qu'il est allé au domicile du caporal le 19 décembre 2015, jour de la réunion. A quelle heure êtes-vous arrivé au domicile de Madi ? a demandé le commissaire du gouvernement. «Je suis arrivé vers 19h ». « Quel est le constat que vous avez fait ?» Réponse :

«Le caporal Madi était au téléphone à côté de son véhicule. En arrivant j'ai vu des gens au bord de la route». «Vous êtes-vous demandé d'où venaient ces gens ? », renchérit le parquet. «Non», oppose-t-il. «Avez-vous reconnu des gens sur place ? », «Non».

«A quel moment avez-vous su que des gens se réunissaient chez Madi ? », « Je n'ai jamais dit ça, c'est à la gendarmerie que j'ai su que les gens que j'ai rencontrés sur la route ont quitté de chez Madi ».

Comme Ousmane Sana, ils sont nombreux à ne pas savoir l'objet de la réunion qui s'est tenue chez le caporal Madi Ouédraogo. Ou si certains savent qu'il y avait réunion, c'était pour trouver un moyen d'entrer en possession de leurs biens restés au camp Naba Koom II après la dissolution du RSP.

Le soldat de 2e classe Sékou Tamboura, poursuivi pour association de malfaiteurs également, dit s'être rendu à la réunion par le biais du caporal Mahamadi Zallé.

«Dans la journée du 19 décembre, j'écoutais de la musique chez moi, le caporal Zallé m'a appelé, il a parlé d'un PPS (mariage traditionnel), et m'a indiqué le lieu où on devait se rencontrer. Dja, c'était le domicile de Madi, mais quand je suis arrivé, je n'ai pas vu le caporal Zallé».

Son conseil, Me Yacouba Neya, se référant au P.-V. de l'enquête préliminaire à la gendarmerie, parle de détention arbitraire, de séquestration puisque son client a fait 3 jours en prison sans avoir été interrogé.

Il a invité dans la foulée le tribunal à tenir compte des déclarations faites devant le juge d'instruction puis devant la juridiction au lieu de se faire une opinion en se fondant sur le P.-V de l'enquête préliminaire où des propos ont été imputés à son client alors qu'il ne s'y reconnaît pas.

Le caporal Wend-waogo Jean Charles Gansonré est né en 1990 à Siglé, père de 2 enfants. Il n'a pas encore été condamné et est accusé d'association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, notamment 307 cartouches de kalachnicov. Il ne reconnaît pas les faits. Son conseil est Me Jacques Soré.

«J'étais en stage à Bobo-Dioulasso quand j'ai appris la dissolution du RSP, j'étais découragé de savoir que l'arme AK 47 était toujours dans mon domicile à Ouaga et quand je suis rentré, j'en ai rendu compte à mon supérieur qui devait prendre les dispositions pour la réintégration de l'arme».

Pour lui, le compte rendu libère le subalterne et engage par cette occasion la responsabilité de la hiérarchie.

Les autres accusés qui ont été à la barre ce samedi étaient Armand Bado, Atina Haro, Dah Sansan et Moussa Ouédraogo.