Algérie: Le taux d'analphabétisme à Constantine a connu un recul remarquable

Il a appelé, dans ce même contexte, à la nécessité de la coordination entre les différents partenaires sociaux de ce secteur dont les collectivités locales et les directions des affaires religieuses et de l'action sociale pour la prise en charge de cette catégorie sociale en matière de formation et de réinsertion professionnelle.

S'exprimant en marge de la cérémonie de célébration de la journée arabe de lutte contre l'alphabétisation, coïncidant avec le 8 janvier de chaque année, le responsable a précisé que ce résultat jugé "appréciable" a été réalisé à la faveur de la réussite des campagnes de sensibilisation à la lutte contre l'illettrisme menées aussi bien en zones urbaines que rurales en collaboration avec plusieurs associations activant dans ce domaine à l'instar les associations El Islah Oua El Irchad, Ennour et Iqraâ, les mosquées et la radio locale.

