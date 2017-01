Mali: Bientôt une centrale d'achat unique pour les marchés publics maliens

Fini donc bientôt la vie en rose pour les individus qui se faisaient d'énormes bénéfices sur le dos de l'Etat. Toutes les administrations publiques à terme auront le même traitement. Concrètement, toutes les commandes des ministères, des services publics par exemple, se feront par le biais de cette centrale d'achat avec lancements réguliers et transparents d'appels d'offres. Le contrôle y sera, dit-on, régulier et rigoureux.

Le prix d'achat d'un véhicule gonflé de 43%, des commandes fictives de rames de papiers pour ensuite se mettre dans la poche de l'argent avec une fausse facture... Le gouvernement malien veut lutter contre la corruption dans l'administration. C'est pourquoi la création d'une centrale d'achat unique est annoncée. A terme, dans le public, on aura l'instrument le plus efficace dans la lutte contre la délinquance financière et la corruption lors des passations de marchés.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.