Ile Maurice: Mauriciens disparus à l'étranger - La longue attente des proches

En octobre 2015, lors de la bousculade meurtrière à Mina, en Arabie saoudite, les membres des familles Janoo, Beeharry et Nujurally sont restés suspendus au téléphone, dans l'attente de nouvelles des leurs, qui étaient en pèlerinage. Ce n'est que quelques jours plus tard que la nouvelle tombe : quatre membres d'une même famille, soit Swaley Janoo (63 ans), ses trois sœurs, Saida Janoo (54 ans) et Zainobee Kaudeer (61 ans) ainsi que son épouse, Zabeen Janoo, sont décédés.

Toujours au royaume de sa Majesté, la famille Leveque a connu un drame similaire lorsque Jean, âgé de 42 ans, n'a plus donné signe de vie le 8 mai 2014. C'est sa sœur, Marie Leveque, qui a donné l'alerte en expliquant comment ils se sont retrouvés en 2008 à Crawley, ville d'Angleterre. C'est là que vit une importante communauté de Chagossiens, dont ils sont issus. Neuf mois après sa disparition, soit en février 2015, la police britannique devait retrouver les restes du quadragénaire non loin d'une rivière, à Pease Pottage, Sussex. Toutefois, c'est grâce aux analyses ADN qu'il avait été identifié. La police de Sussex affirmait alors que deux morceaux d'os avaient été trouvés près du cours d'eau, ce qui avait étayé l'hypothèse d'un acte criminel.

Krishna Chummun, 21 ans, a aussi laissé la vie en Grande-Bretagne où il a été déclaré manquant le 7 août 2015. Deux mois plus tard, soit le 10 octobre, son corps avait été repêché dans la Tamise et une autopsie avait été pratiquée. Toutefois, ce n'est que le 28 novembre de la même année qu'un appel à témoin avait été lancé.

C'est le second Mauricien à disparaître dans la Grande péninsule. Mais si l'issue était heureuse, ce n'était pas le cas du Dr Vivekanand Koonja. Ce médecin urgentiste qui avait accompagné un patient à Mumbai le 30 décembre 2012 est sorti pour faire du shopping le 1er janvier 2013. Quatre années plus tard, il est toujours porté disparu.

Entre le 28 décembre et jeudi, la famille Ramdhun a vécu l'enfer. Sans nouvelles de Liladhur, âgé de 69 ans, elle a multiplié les démarches en Inde, où ce père de famille avait été vu pour la dernière fois. C'est une histoire qui se termine bien, puisqu'il a été retrouvé sain et sauf par une personne qui avait vu l'annonce parue à son sujet.

