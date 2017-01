Burkina Faso: Installation de Naaba Panantugri - Une moto dans le ciel de Manéga

Intronisé le 6 décembre 2016, Naaba Panantugri, entendez « l'aigle huppé d'Afrique », a été installé officiellement le 7 janvier 2017. Des invités qui ont convergé vers le patelin de Me Pacéré, le fiscaliste Pierre Abadie est arrivé à bord d'un Ultra léger motorisé (ULM). L'atterrissage de l'appareil, baptisé « la moto du ciel », a été un événement qui a mobilisé tout le village.

Tout Manega s'était réveillé au premier chant du coq. Dès les premiers rayons du soleil, la bourgade était devenue le centre d'une curieuse procession. En effet, tous les chemins semblaient menés à la cour royale, dont l'entrée était gardée en ce jour par des policiers.

La raison de ce remue-ménage inhabituel : le nouveau chef fraîchement intronisé reçoit ce samedi les salutations de ses sujets. Et quand ce dernier s'appelle Me Frédéric Titenga Pacéré, forcément un tel évènement draine du monde.

C'est vêtu de ses attributs nabales et entouré des notables que Naaba Panantugri a reçu tour à tour les différentes délégations : il s'agit, en plus des fils et filles de la localité, d'autorités administratives et coutumières et d'amis venus du Burkina ou de l'étranger saluer l'accession au trône de ce grand homme de lettres et de culture.

Me Pacéré, fidèle à lui-même, en profite chaque fois pour raconter quelques anecdotes : on retiendra, entre autres, que lorsqu'il était enseignant au collège de la Salle, un de ses élèves s'appelait Roch Marc Christian Kaboré...

Les avions et les aigles volent ensemble

Au fur et à mesure que le soleil s'élevait au zénith et que le palais continuait de refuser du monde, le 32e chef de Manega était préoccupé par le temps qui passe. Un autre évènement était attendu dans le village : l'aigle huppé reçoit un hôte de marque qui viendra par les airs.

Peu après midi, le maître des lieux ordonne à toute sa cour de vider le palais et de se rendre à la piste d'atterrissage aménagée spécialement pour accueillir l'oiseau de fer. Comme par enchantement, la cour royale de Manega fut déserte l'instant d'après.

Le chef lui-même a pris la tête du comité d'accueil qui entoure sur plusieurs centaines de mètres le chemin tracé par le bulldozer. L'attente n'a pas été longue : à 12h 25, le bruit d'un moteur se fait entendre au loin.

Tous les regards sont tournés vers le ciel. Une minute plus tard, l'Ultra léger motorisé (ULM), d'une envergure de 11 m, pointe son nez depuis le Sud. L'excitation devient grande lorsque le « tricycle volant » s'approche du sol.

Alors qu'il est à quelques mettre d'atteindre son but, le pilote remet aussitôt les gaz et redécolle dans un vrombissement de moteur. Dans la foule des curieux, on se met à spéculer sur les causes de cet atterrissage raté : « La piste est peut-être trop courte ? ».

Cette hypothèse sera vite écartée quand après plusieurs tours dans les airs, l'avion se pose finalement et roule sur une dizaine de mètres.

Sans attendre que le moteur s'éteigne, et dans un mouvement d'ensemble, une partie de la foule se précipite pour voir de plus près l'objet volant. A la grande surprise de tous, son conducteur reprend de nouveau la direction du ciel.

Pierre Abadie, l'homme qui est aux commandes va ainsi jouer avec le public offrant au passage un show aérien avant finalement de déposer finalement son biplace. Me Pacéré qui a accueilli son ami au sortir du cockpit n'a pas caché sa joie.

« C'est un miracle. C'est la première fois en mille an, depuis la fondation de Manega, qu'un avion y atterrit. Je suis très heureux fier de mon pays et fier de savoir que cela s'est fait le jour du début de mon règne », s'est-il réjoui. Symbole de la modernité, cet atterrissage n'en revêt pas moins un caractère sacré selon Naaba Panantugri.

En effet, explique-t-il, la piste a été tracée à quelques mètre de la tombe de Naaba Zid-wendé l'un des endroits « les plus sacrés et le plus secret du Moogho».

La nouvelle de l'atterrissage s'est répandue comme une trainée de poudre et on venait des quatre coins pour voir de plus près l'ULM, sous l'œil vigilant des policiers.

Dans le marché qui s'était constitué autour de la cour royale, l'avion qui a atterri était l'un des sujets de discussion. De quoi reléguer au second plan la grande cérémonie festive de l'après-midi, ponctuée par des hommages appuyés au nouveau chef.