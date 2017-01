Angola: La crise économique a aidé les Angolais à contrôler leurs dépenses (député)

«À l'époque coloniale, lorsque j'ai commencé à travailler, les Portugais avaient développé l'Angola essentiellement avec la production du riz, des bananes, du café et d'autres produits, aujourd'hui nous devons faire du slogan du début de notre révolution une réalité, selon lequel l'agriculture est la base et l'industrie est le facteur décisif pour le développement», a-t-il souligné.

Luanda — La crise économique et financière qui a frappé le pays en 2016 a aidé les Angolais à apprendre à mieux contrôler leurs dépenses et à gérer leurs revenus afin de ne pas gaspiller les ressources existantes, a déclaré samedi le député à l'Assemblée nationale, Monteiro Capunga.

