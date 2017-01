Afrique: Cour Pénale Internationale - Une juridiction controversée ?

La Cour Pénale Internationale ci-après désignée C.P.I est une juridiction pénale internationale permanente, la première du genre chargée de juger les crimes les plus graves commis par les ressortissants des pays signataires de son statut ou sur les territoires de ces derniers. A tord ou à raison, elle est accusée de partialité et de mener une justice à deux vitesses cristallisant ainsi les critiques aussi bien des Etats- membres que de ceux qui n'en sont pas membres. Mais s'agit-il réellement d'une juridiction partiale ? Pierre Claver MILLOGO, Docteur en Droit public et Attaché temporaire d'enseignement et de recherches (A.T.E.R) à l'Université Ouaga II donne ici quelques éléments afin de nourrir la réflexion sur les raisons du succès relatif mais aussi des critiques adressées à cette juridiction internationale.

Tout d'abord, la C.P.I. semble satisfaire le besoin de justice ressenti dans plusieurs pays signataires du statut de Rome créant la cour en 1998.

La C.P.I. réalise la justice pénale internationale

Selon le statut de Rome créant la Cour, elle peut être compétente pour quatre chefs d'inculpation qui sont : le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression.

La C.P.I. peut être compétente dans quatre cas de figure :

-Il s'agit d'abord de l'hypothèse où des crimes sont commis sur le territoire d'un Etat- partie au statut de Rome

-Ensuite, les crimes ont été commis par un ressortissant d'un Etat- partie au statut de Rome

-Il y a aussi le cas où c'est le Conseil de sécurité des Nations unies qui défère une affaire à la Cour

-Enfin, la Cour peut être compétente lorsqu'un Etat qui n'est pas partie au statut de Rome défère à la Cour une déclaration ad 'hoc d'acceptation de sa compétence pour une affaire qui concerne cet Etat.

Sur la question du droit applicable, l'article 21 du Statut de Rome crée une hiérarchie de sources de droit applicables devant la C.P.I.

-Les sources primaires du droit pour la CPI sont le Statut de Rome, les éléments des crimes et le règlement de procédure et de preuve.

-En second lieu il y a, «les traités applicables et les principes et règles du droit international.». A défaut, les juges peuvent également prendre en compte «les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde y compris, selon qu'il convient les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime si ces principes ne sont pas incompatibles avec le statut de Rome ni avec le Droit international et les règles et normes internationales reconnues».

La C.P.I est une juridiction qui n'applique pas le principe de la responsabilité rétroactive et aussi elle est une juridiction complémentaire à celles des Etats- parties au statut de Rome.

Malgré ces critères juridiques, le statut de Rome n'a pas été ratifié par trois des cinq grandes puissances membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations unies. Il y a là, à n'en pas douter, un élément de la faiblesse relative de la Cour.

Depuis sa création et son entrée en fonction en 2002, la Cour n'a ouvert qu'une seule procédure hors du continent africain. Est-ce à dire que des crimes ne sont pas commis dans d'autres régions du monde ?

Assurément non. Les nombreux conflits en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou encore en Lybie n'ont pas fait l'objet de procédures de la part du bureau du Procureur dirigé par la Gambienne, Fatou Bensouda, qui officiait avant au Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

Les principales puissances de ce monde ne sont donc pas inquiétées par la Cour. Pourtant, on pourrait se demander si les personnes qui ont été poursuivies par la C.P.I avaient une responsabilité quelconque dans les crimes qui leur étaient reprochés ?

Assurément oui car dans les cas du Darfour, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, en Ouganda, au Nord Mali ou encore en République démocratique du Congo, des crimes ont bien été commis. Mais ce qui attire l'attention, c'est la focalisation sur l'Afrique ou la spécialisation de la Cour sur les crimes commis en Afrique.

La C.P.I. : une juridiction partiale ?

La question mérite d'être posée et plusieurs éléments interpellent à ce niveau sur le rôle des puissances de ce monde sur l'orientation des actions de la Cour. Encore une fois, ce qui interpelle, ce n'est pas l'action de la Cour ou sa manière de mener les procès. Ce qui est bien en cause, c'est l'orientation de ses actions et de ses enquêtes. Après le Kenya, l'Afrique du Sud, la Gambie, c'est au tour de la Russie d'annoncer son futur retrait de la Cour suite à l'annonce par le Bureau du procureur Bensouda de l'ouverture d'une procédure suite aux violations des droits de l'Homme en Géorgie.

Assurément, des violations des droits de l'Homme sont commises un peu partout dans le monde. Mais la focalisation de la Cour sur l'Afrique et l'orientation de ses poursuites contre les dirigeants africains en font une Cour internationale de blancs dont le but semble être l'humiliation et l'abaissement des dirigeants africains.

Par exemple, les crimes commis par les Américains en Irak ont été passés sous silence. Ces crimes sont - ils moins importants que ceux commis par les forces pro- Laurent Gbagbo en Côte d'ivoire en 2010 ? La réponse est évidemment non. En s'appuyant sur ces différents éléments, on pourrait donc affirmer que la CPI représente l'instrument d'une justice internationale à deux vitesses privilégiant les pays les plus puissants et asservissant les pays faibles militairement et politiquement.

La faiblesse même de la CPI réside de ce point de vue dans la liste des pays- membres ayant ratifié le statut de Rome créant cette juridiction. Nous constatons avec désolation que les Etats Unis d'Amérique, première puissance mondiale ne sont pas membres du statut de Rome et donc bénéficient d'une immunité face à cette juridiction pénale internationale quant aux actes commis par leurs ressortissants. C'est précisément à ce niveau que se trouve la faiblesse principale de cette Cour.

De plus, l'ouverture ou non d'une procédure contre un Etat ou un de ses ressortissants dépend en grande partie de la bonne volonté des Etats- membres permanents du Conseil de sécurité. Cela accentue la fragilité de la Cour et fait d'elle une juridiction dépendante d'une autre instance juridictionnelle et qui ne fonctionne pas forcement suivant les mêmes principes.

C'est pour cela que la solution de l'humiliation et du rabaissement des dirigeants africains passe par la création d'une juridiction permanente africaine chargée de juger les crimes commis par les ressortissants africains ou sur le sol africain. Mais comment faire fonctionner une telle juridiction et lui doter de tous les moyens nécessaires ? Les dirigeants africains en place qui voient mal pour la plupart une telle juridiction vont - ils s'investir dans son financement et son opérationnalisation ? Là est toute la problématique pour les Africains pour se libérer du problème CPI. L'exemple des Chambres Extraordinaires Africaines qui ont jugé l'ex- dictateur tchadien, Hissen Habré, montre que les Africains peuvent parfaitement juger leurs dirigeants auteurs de crimes sur le continent. Mais le cas Habré semblait particulier tant le tchadien avait fait l'unanimité contre lui. En témoigne sa réaction lors du prononcé du verdict : A bas la FranceAfrique, Vive l'Afrique !

L'Afrique saura t-elle tracer sa propre voie en matière de justice pénale internationale ?

Docteur en Droit public

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université Ouaga II