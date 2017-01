Burkina Faso: Journée syndicale du SYNATIC - Les militants s'arment pour de nouveaux défis

Le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) a tenu sa journée syndicale, le vendredi 30 décembre 2016 à Ouagadougou. Des militants venus de toutes les corporations du syndicat à travers le pays se sont dit déterminés à aborder les prochains défis.

Au sortir d'une « victoire d'étape » dans la lutte pour la satisfaction de sa plateforme revendicative, le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) resserre les liens dans ses troupes.

En effet, à l'occasion de sa journée syndicale, le 30 décembre 2016, à Ouagadougou, le mouvement corporatiste a réuni ses militants autour des problématiques actuelles touchant les médias publics, le Service d'information du gouvernement (SIG), les Directions de la communication et de la presse ministérielle (DCPM) ainsi que les travailleurs de la culture.

A la fin de la journée de travail, les participants se sont accordés sur la nécessité de rester davantage mobilisés, et vigilants pour la mise en œuvre par le gouvernement, de ses engagements consignés dans le protocole d'accord qu'il a signé avec le syndicat, le 29 décembre 2016.

Les syndicalistes se sont promis de rester en éveil pour suivre notamment la mise en place de la commission mixte gouvernement-SYNATIC en vue de l'érection des Editions Sidwaya et la RTB en sociétés d'Etat, le recrutement de cabinets d'études pour envisager techniquement la conduite de ce changement de statut, l'adoption « diligente et consensuelle » du décret portant création, organisation et fonctionnement du SIG et l'effectivité de la mesure d'harmonisation, de relèvement et d'extension du code vestimentaire.

Renforcer la culture syndicale des militants

Mais avant d'aboutir à ces conclusions, la journée syndicale s'est tenue autour de deux communications : « Bilan d'étape de la lutte engagée par le SYNATIC, leçons et perspectives », animée par le Secrétaire général(SG) du syndicat, Siriki Dramé et la secrétaire à l'information, Nadège Yé et « Appropriation de la convention collective par les médias privés », présentée par le SG adjoint, Aboubakar Sanfo.

Tirant des leçons de la lutte syndicale menée au cours de cette année, Siriki Dramé a félicité les militants pour la « forte mobilisation, la solidarité ainsi que l'esprit de sacrifice et de combativité » qui les a animés à l'occasion du sit-in, de la première grève de 48 heures, puis de la deuxième de 96 heures (suspendue un jour avant la fin pour permettre de couvrir des événements d'envergure nationale).

M. Dramé a félicité le syndicat pour avoir réussi à conduire ces mouvements conformément au planning prévu et avec le soutien des confrères de la presse privée et d'organisations syndicales sœurs.

La secrétaire à l'information a toutefois relevé la lenteur du bureau à faire le compte rendu des différentes étapes de la négociation, certaines « incompréhensions » entre militants au rang des insuffisances à corriger en vue des prochaines échéances.

En termes de perspectives, le bureau national envisage pour la nouvelle année, de s'implanter au sein des organes de presse privée et d'examiner les préoccupations des acteurs de la culture. Pour le privé, il s'agira notamment d'obtenir d'abord l'application de la convention collective.

Le SYNATIC, dans sa ligne de « syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes », entend aussi renforcer la culture syndicale de ses militants.

A l'issue d'une journée d'échanges, les militants se sont réjouis de ce cadre syndical ayant permis de répondre aux préoccupations des militants et de les mobiliser davantage autour des idéaux du syndicat.